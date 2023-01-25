Как распределять финансы в паре: мнение психолога
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Распределение
финансов в паре — щепетильный вопрос для многих. С одной стороны, культурные
установки и традиции. С другой — современные реалии, равноправие и желание
самореализации у обоих партнеров. Психолог Ирина Леонова поделилась мнение, как
выстроить финансовые отношения в паре без ущерба друг друга.
Эксперт считает,
что поддержка со стороны женщины в отношениях — это важно. Если мужчина испытывает
временные трудности, не стоит разделять бюджет и ждать лучших времен. В таких
условиях женщина вполне может оплатить семейные счета.
Также, Ирина Леонова
рекомендует парам обсудить финансовые вопросы до вступления в брак.
“Прояснить,
как вы распределяете бюджет, что делаете во время кризиса, и, конечно же,
заиметь финансовую подушку”, — цитирует слова эксперта интернет-издание
“360”.
Кроме этого, женщина
может устроить сюрприз или купить дорогой подарок. Однако, не стоит “меняться
ролями” и выстраивать финансовые отношения вопреки традициям общества.
Женщина не должна становиться мужем и решать абсолютно все семейные вопросы.
Психолог добавляет,
что в паре нужно уважать друг друга. Нельзя просто требовать того, чего один из
супругов недополучил от своих родителей. Накопленные претензии могут стать
причиной разрыва.
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