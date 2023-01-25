 

“С Волочковой оформляется”: схватившемуся за промежность Джигурде напомнили о семье

25.01.2023, 9:07, Разное
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На днях в столице
отгремела вечеринка. Повод важный — экс-балерина Большого театра, блогер и
“королева шпагата” Анастасия Волочкова праздновала день рождения. Вечеринки
47-летней блондинки всегда проходят роскошно, и 2023 год не стал исключением.

На банкете засветились
Прохор Шаляпин, Катя Лель и любимец Анастасии Волочковой хриплоголосый Никита
Джигурда. Его появления ждали с нетерпением, ведь именно его присутствие делает
вечеринки незабываемыми. Вот и на этот раз торжественность банкета скрасили
жаркие танцы и горячительные напитки с Джигурдой.

В Сети просочились
кадры зажигательного веселья. На них схватившемуся во время танца за
промежность Анастасии Волочковой Никите Джигурде по-детски весело и беззаботно.
Вот только увидев такие кадры, поклонники встрепенулись и напомнили мужчине о
семье. Дома его ждет Мария Анисина и двое детей.

Правда, жена Джигурды
никак не отреагировала на новые фото и видео. В ее микроблоге лишь появилось
новое семейное фото. Дочь пары Эва-Влада Крист отмечает день рождения.

“А дочурка
уже видела, как папа с Волочковой оформляется?” — даже на такие комментарии
жена Никиты Джигурды не отвечает.


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