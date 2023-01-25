“С Волочковой оформляется”: схватившемуся за промежность Джигурде напомнили о семье

На днях в столице

отгремела вечеринка. Повод важный — экс-балерина Большого театра, блогер и

“королева шпагата” Анастасия Волочкова праздновала день рождения. Вечеринки

47-летней блондинки всегда проходят роскошно, и 2023 год не стал исключением.

На банкете засветились

Прохор Шаляпин, Катя Лель и любимец Анастасии Волочковой хриплоголосый Никита

Джигурда. Его появления ждали с нетерпением, ведь именно его присутствие делает

вечеринки незабываемыми. Вот и на этот раз торжественность банкета скрасили

жаркие танцы и горячительные напитки с Джигурдой.

В Сети просочились

кадры зажигательного веселья. На них схватившемуся во время танца за

промежность Анастасии Волочковой Никите Джигурде по-детски весело и беззаботно.

Вот только увидев такие кадры, поклонники встрепенулись и напомнили мужчине о

семье. Дома его ждет Мария Анисина и двое детей.

Правда, жена Джигурды

никак не отреагировала на новые фото и видео. В ее микроблоге лишь появилось

новое семейное фото. Дочь пары Эва-Влада Крист отмечает день рождения.

“А дочурка

уже видела, как папа с Волочковой оформляется?” — даже на такие комментарии

жена Никиты Джигурды не отвечает.