В Украине прокатилась череда громких отставок и увольнений

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о политике нулевой терпимости к коррупции и стал увольнять высокопоставленных чиновников, пишет The Guardian. При этом издание отмечает, что коррупция всегда была большой проблемой Украины.



AP

Последние четыре дня прошли на Украине под знаком увольнений и отставок чиновников. Как пишет The Guardian, свои посты покинули 15 человек, шестерым из которых журналисты и антикоррупционные органы Украины предъявляли обвинения в коррупции.

Волна увольнений началась в субботу, когда заместитель министра инфраструктуры Украины Василий Лозинский был задержан и уволен со своего поста. Прокуратура обвинила его в завышении цен на оборудование, в том числе на генераторы, и в отмывании $400 тыс. Следователи также обнаружили в его кабинете $38 тыс. наличными.

После задержания Лозинского Зеленский в своём обращении пообещал занять позицию абсолютной нетерпимости к коррупции — проблеме, которая преследует Украину с момента обретения независимости, отмечает автор статьи. Европейский Союз настаивает, в частности, что Украина должна соответствовать его антикоррупционным стандартам, прежде чем претендовать на членство.

После обращения Зеленского были уволены или подали в отставку ещё четыре высокопоставленных чиновника, замешанных в разных коррупционных скандалах. В их числе заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов, с ведома которого, как утверждается, заключались продовольственные контракты по завышенной цене. В их числе замглавы администрации президента Кирилл Тимошенко, которого журналисты заметили за рулём автомобиля, принадлежащего известному украинскому бизнесмену. Заместителя председателя партии Зеленского Павла Галимона журналисты уличили в покупке слишком дорогого дома в Киеве.

Также уволен заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко, который в конце декабря отправился в отпуск в Испанию на машине известного украинского бизнесмена. В ответ на скандал Киев запретил официальным лицам выезжать за границу за исключением служебных командировок.

Уволены были ещё пять глав регионов, при этом только один из них находится под следствием по обвинению в коррупции, а также ещё три заместителя министров и два руководителя государственных органов.

Ведущий антикоррупционный активист Виталий Шабунин отметил, что эти увольнения говорят о том, что новая антикоррупционная система Украины работает. Но, по его словам, увольнений могло быть и больше. Например, министру обороны стоило бы уволить своего заместителя Шаповалова, когда журналисты опубликовали данные о завышенных в несколько раз закупочных ценах на продукты питания для солдат. В итоге Шаповалов сам ушёл в отставку, чтобы, по его словам, не дестабилизировать украинскую армию. А его руководитель заявил, что это и вовсе была информационная атака на его министерство, и приказал службам безопасности Украины расследовать, кто предал огласке контракты. Минобороны признаёт подлинность документов, но уверяет, что завышенные цены были технической ошибкой.

Впрочем, украинским журналистам сложно работать сейчас с темой коррупции. Они опасаются, что, если будут показывать доказательства коррупции, другие страны станут меньше поддерживать Украину в конфликте с Россией. По словам Шабунина, между журналистами и властями сложился молчаливый договор: «Мы не будем критиковать власть, но власть взамен должна очень жёстко и быстро реагировать на любую, даже мелкую коррупцию». Так что теперь он призывает и вовсе уволить министра обороны Украины, по его словам, это единственный способ восстановить доверие к Украине пишет The Guardian.