Неоновая подводка для глаз: тренд, освещающий все вокруг. Как сделать такой макияж (идеи)

Подводка для глаз вышла на другой уровень с использованием неоновых оттенков. В то время как женщины экспериментируют с яркими оттенками, самые смелые решили добавить макияжу огня. Только представьте себе, как это смотрится в полутемном помещении на вечеринке. Неоновый макияж стал революционным решением и новинкой этого года.

Первые шаги тренда

Актриса Марсаи Мартин стала первой, кто продемонстрировала светодиодную подводку для глаз. Ее яркий макияж на Неделе моды в Нью-Йорке идеально сочетался с инновационным брючным костюмом.

Ярко-синий и ослепительно желтый оттенки подводки действительно освещали ее лицо. Если вам интересно попробовать светодиодную подводку для глаз, вы можете сделать это с помощью всего лишь нескольких продуктов для макияжа.

Сияйте в свое удовольствие

Что выделяет светодиодную подводку для глаз, так это белая основа. ЕЕ использование обязательно для создания контраста. Она же придает подводке иллюзию свечения, в то же время придавая экстравагантный вид общему виду. Однако это не единственный подход, который вы можете использовать.

Визажист из TikTok Моника разрушила общую тенденцию, используя сначала черные тени для век, а потом светодиодной подводки для глаз. При этом она сначала нанесла темные тени на все веко, а потом использовала белую подводку, чтобы создать кошачий глаз.

Будьте смелее с цветом

Ваш выбор неоновой подводки не ограничивается только цветами, которые нам продемонстрировали с подиума. На своих уроках TikTok Моника очень внимательно разбирает особенности нанесения и сочетание цветов, а также наслоение разных его оттенков.

Эксперт по макияжу без страха сочетал самые разные вариации, нанося в несколько слоев неоново-оранжевый, зелено-синий и фиолетовый оттенки подводки для глаз в одном и том же месте.

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Благодаря этой технике ее макияж выглядел намного смелее и напоминал настоящее светодиодное освещение. Решение Моники использовать как черную, так и белую основу также сотворило чудеса с конечным результатом.

Она в своем уроке сделала сложный, многослойный макияж, повторив нанесения цвета дважды, а также позаботилась о том, чтобы выделить уголки глаз. Если вы хотите примерить этот макияж к себе, то сделайте столько слоев, сколько потребуется, в зависимости от того, насколько ярким вы хотите видеть свое отражение. Идеи можно черпать с видеоурока или изобретать и адаптировать свои.

Для максимальной эффектности обязательно растушуйте линию подводки подходящей кистью. Мягкая растушевка границ нанесения цвета играет на вас.