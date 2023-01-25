 

“Глаза не могу открыть”: раздутая Семенович пожаловалась на серьезный недуг

25.01.2023, 6:16, Разное
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Погоня за
красотой — это тяжелое соревнование женщин с возрастом, обстоятельствами и, порой,
собственным здоровьем. К сожалению, далеко не все бьюти-процедуры успешны, а
некоторые даже вредны. Вот и Анна Семенович в очередной раз убедилась в
опасности желания быть всегда красивой.

Певица и
экс-солистка “Блестящих” поделилась в социальных сетях своими обстоятельствами.
Перед важным выступлением Анна Семенович нарастила ресницы, однако, не
подумала, что у нее может быть реакция на клей. В результате раздутая от отеков
женщина пожаловалась на серьезный недуг — аллергию.

“Видите, что
случилось? Даже глаза не могу открыть”, — пожаловалась поклонникам Анна.

К счастью, Семенович
сразу уже решила снять ресницы, убрать клей и выпить препараты. Ей сразу стало
легче, и она смогла выйти на сцену через несколько часов. Также у Анны было запланировала
выступление на свадьбе, поэтому певица не могла подвести поклонников.

Ранее Анна
делилась и другими продуктами, вызывающих у нее неприятные симптомы. В список
вошли ваниль, белок и даже желток. Кроме этого, Пятый канал уточняет, что для здоровья
Анны Семенович лучше отказаться от овсянки и пшеницы.


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