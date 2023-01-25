“Глаза не могу открыть”: раздутая Семенович пожаловалась на серьезный недуг

Погоня за

красотой — это тяжелое соревнование женщин с возрастом, обстоятельствами и, порой,

собственным здоровьем. К сожалению, далеко не все бьюти-процедуры успешны, а

некоторые даже вредны. Вот и Анна Семенович в очередной раз убедилась в

опасности желания быть всегда красивой.

Певица и

экс-солистка “Блестящих” поделилась в социальных сетях своими обстоятельствами.

Перед важным выступлением Анна Семенович нарастила ресницы, однако, не

подумала, что у нее может быть реакция на клей. В результате раздутая от отеков

женщина пожаловалась на серьезный недуг — аллергию.

“Видите, что

случилось? Даже глаза не могу открыть”, — пожаловалась поклонникам Анна.

К счастью, Семенович

сразу уже решила снять ресницы, убрать клей и выпить препараты. Ей сразу стало

легче, и она смогла выйти на сцену через несколько часов. Также у Анны было запланировала

выступление на свадьбе, поэтому певица не могла подвести поклонников.

Ранее Анна

делилась и другими продуктами, вызывающих у нее неприятные симптомы. В список

вошли ваниль, белок и даже желток. Кроме этого, Пятый канал уточняет, что для здоровья

Анны Семенович лучше отказаться от овсянки и пшеницы.