 

Король против Маска — Королевское агентство недвижимости подало в суд на владельца Twitter за просрочку арендной платы

25.01.2023, 5:04, Разное
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Илон Маск уволил половину сотрудников Twitter, когда купил компанию, и теперь они не используют ряд арендуемых помещений и не платят за них аренду. В том числе, речь идёт о помещениях, принадлежащих Crown Estate, компании британской монархии, пишет Daily Express.


AP

В Высокий суд Лондона поступил иск против компании Twitter Илона Маска из-за неоплаченной аренды за офисы у площади Пикадилли, пишет Daily Express.

Маск, который после покупки Twitter сократил половину сотрудников, заявил им освободить несколько офисов по всему миру. Судя по всему, Twitter прекратил оплачивать аренду в ряде мест. Против компании уже были поданы иски в Сан-Франциско и Сиэтле.

Площадями из лондонского иска управляет компания Crown Estate, которая отдаёт всю свою прибыль в Казначейство. Там заявили, что уже ведут переговоры с Twitter.

Изначально на прибыль, получаемую от недвижимости, которой сейчас управляет компания Crown Estate, обеспечивалась жизнь монаршей семьи, но с 1760 года её передали Министерству финансов. Сейчас компания владеет недвижимостью стоимостью 15,6 миллиардов фунтов стерлингов, включая морское дно на расстоянии до 12 морских миль вокруг Англии, Уэльса и Северной Ирландии. И её прибыль, по прогнозам, будет расти на сумму до 1 миллиардов фунтов стерлингов ежегодно благодаря буму ветряных электростанций, который ожидается в течение следующих нескольких лет, пишет Daily Express.


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