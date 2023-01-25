“Не знаю, как мне быть”: американцы ошарашили Шифрина известием о грядущей блокировке

Ефим Шифрин прекрасно знает, что социальные сети – важный в современном мире инструмент. Особенно для артиста. Поэтому, помимо личной страницы, он ведет группу “Маша, отчего вы всегда в черном”, названную так по фразе Медведенко из чеховской “Чайки”.

“Это ресурс для ироничных и веселых людей. Здесь публикуются не научные статьи и не любовные стихотворения. Здесь можно посмеяться или посетовать по поводу кромешной глупости публикаций, которые попались мне на глаза, здесь можно подтрунивать над несуразностью заголовков или беспределом желтых изданий, здесь можно улыбнуться, прочитав забавные описки или сокрушаться из-за чужой безграмотности”, – так сам артист описывает содержание этой полной иронии безобидной группы.

В ней без малого четыре тысячи пользователей. Но какового же было удивление и возмущение Шифрина, когда любимая “Маша” стала давать сбои.

“Чьими-то стараниями Фейсбук* сносит мои старые публикации в группе “Маша, отчего вы всегда в черном”, – ошарашен Шифрин. – Они, по мнению администрации, вдруг стали нарушать нормы сообщества. Угрозы заблокировать мой аккаунт меня огорчают. Я услышал их впервые за все время моего бытования в Фейсбуке*. Честно говоря, не знаю, как мне быть…”

На личный аккаунт Шифрина подписано 112 тысяч человек. И терять такую аудиторию, конечно, было бы обидно.

*Социальная сеть “Фейсбук” принадлежит американской корпорации Meta Platforms. 21 марта 2022 года российский суд признал ее экстремистской организацией и запретил деятельность на территории России.