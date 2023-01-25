 

Уникальная недвижимость: самые длинные в мире дома

25.01.2023, 3:30, Разное
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Про высокие арабские и американские небоскребы знают многие. Лидером этого рейтинга является 828-метровая Бурдж-Халифа, возвышающаяся в Дубае. Однако она не годится ни в какое сравнение простыми жилыми домами, длина которых превышает один километр. Подобные объекты недвижимости встречаются и в России.

Открывает топ самых длинных в мире архитектурных шедевров жилой дом, расположенный на улице Гримши и Николая Отрады в Волгограде. Недвижимость была построена в 1970-х годах для расселения работников местного тракторного завода. Здание длиной 1,14 километров разбито на 38 подъездов.

Тогда же, в советский период, был возведен 1,24-километровый дом на улице Академика Заболотного в Киеве. Здание имеет форму сот, от которых тянутся лучи. Этажность постепенно снижается от 21. К слову, недвижимость разбита на 68 секций, поэтому имеет разные адреса.

На третьем месте рейтинга располагается жилой дом на улице Бимурен в Копенгагене. Здание длиной 1,474 километра является доминантой для своей коммуны. Сверху недвижимость похожа на фигурку из игры “Тетрис”.

Еще один гигант официально признан самым длинным жилым комплексом в России. Здание “разорвано” на секции. Они занимают территорию длиной 1,49 километров на Кольском проспекте и улице Беринга в Мурманске.

Победителем в рейтинге самых длинных домов в мире является жилой дом протяженностью 1,75 километров. Недвижимость находится в Луцке. Еще с советских времен ее прозвали Великой Китайской стеной. К слову, если к “чистой” длине дома добавить пристройки, то его протяженность достигнет 2,8 километров. Соты состоят из 40 зданий разной этажности. Чтобы с одного края добраться до другого, придется проехать на автобусе четыре остановки.


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