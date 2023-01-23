 

Мудрая Нюра – Личное мнение

23.01.2023, 20:09, Разное
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Давно не хвалила Анну Семенович, но тут пришла пора. Буду хвалить — вот тут не смейтесь только сразу! — за житейскую мудрость.


Фото: Соцсети

«Мне бы не хотелось, конечно знать об изменах моего мужчины. Ни в коем случае. Даже если он это делает. Это ранит. А зачем меня ранить? Не понимаю», — заявила пышногрудая 42-летняя красотка.

И правильно, Нюр! Это к тебе пришла мудрость.

Даже если изменяет, зачем знать? Голову в песок, и ты — в домике.

Какая-такая полезная информация в изменах? Не бросает ведь, не уходит, не сбегает, сверкая пятками, так что и думать нечего.

А вдруг как узнаешь? Потом страдай, мучайся, грусти.

Зачем меня ранить, вопрошает пожившая Нюрка? Нет ответа. Ни в коем случае знать не хочу, определилась Семенович и правильно сделала. Ну, в её случае — правильно.


Фото: Соцсети

Это ж, как узнаешь, нужно выводы делать. Решение принимать. Глотать обиду или гордо уходить вдаль. В данном случае, мудрость — это не знать и не хотеть знать.

А вы что скажете? Знать или не знать — что бы выбрали для себя?

Источник: Лена Миро


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