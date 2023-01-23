“Это большая ответственность”: Мила Ершова о роли в “Фандорин. Азазель”, творческом пути и знакомстве с бойфрендом

Роман “Азазель” и ты — ровесники. А когда произошло ваше знакомство?

Я с детства любила детективы и читала разные подростковые книги. Фильмы тоже любила в этом жанре. И как-то родители купили DVD-диск “Статский советник”. Я посмотрела его раз 20, наверное. А после мама рассказала мне про Акунина и его детективы, и я прочла остальное. Интересно, что именно “Азазель” мне понравился больше всего.

Первый фильм “Азазель” вышел более 20 лет назад. В нем роль Лизы исполняла Марина Александрова. Что тебе было важно донести в современной версии героини?

Ох, это был потрясающий сериал с шикарным актерским составом! Вообще, все существующие экранизации приключений Фандорина великолепны, что и говорить. Поэтому Нурбек сразу сказал нам с Владом, чтобы мы ничего не пересматривали, чтобы случайно не повторить за кем-нибудь. У нас альтернативная реальность, другие обстоятельства и другие персонажи. Но какое время ни возьми, всегда будут касты, социальное неравенство, иерархия. Моей героине хочется вырваться из социальных оков и быть по-настоящему счастливой. И как известно, любовь все победит.

В чем сложность играть героиню, которая давно живет на бумаге и уже появлялась на экране?

Честно, даже не думала об этом, что это может быть как-то сложно. Конечно, чувствуется груз ответственности. У книг Акунина и вселенной Фандорина есть огромная фан-база, у которой сформировано некое представление о каждом герое. Но так как у нас альтернативная реальность, и все происходит не совсем так, как в книге, это облегчает задачу, потому что, по сути, мы создавали все с нуля. И историю, и героев. Но и в этом есть своя опасность, так как не все готовы к переменам в истории. Но нас не озадачивают задачи и не затрудняют трудности!

Это твоя первая главная роль в таком масштабном проекте. Когда тебя утвердили, кому сообщила первым, как это было?

Сами пробы прошли очень легко, и я уже оттуда ушла с ощущением, что меня утвердят. Мы час или полтора разговаривали с Нурбеком Эгеном о взглядах на жизнь, на кинематограф, профессию, а саму сцену для проб записали буквально с одного-двух дублей. Когда узнала, что утвердили, была страшно счастлива! Тем более, когда узнала, кто будет моими партнерами по площадке. Вроде никому сразу не рассказала, так как всегда до последнего держу эту информацию в секрете, пока не будет составлен хотя бы договор. Мне так спокойнее. Сохраняю эту энергию до последнего.

Известность пришла к тебе после сериала “Трудные подростки”. А каким подростком была ты?

Мне повезло учиться в физико-математическом лицее, где было не принято вести себя дико. Конечно, я много бунтовала (возможно, эта неспокойность характера до сих пор у меня проявляется), но у меня в жизни не было таких крайностей, как у героев сериала.

Ты встречаешься со своим коллегой по проекту “Трудные подростки” Святославом Рогожаном. Вы учились вместе на курсе у К. Райкина. Вы сначала стали партнерами, а потом парой? Как развивался ваш роман?

Первые два курса института мы почти не общались. Не знаю, почему, просто как-то было не до того. И вдруг, весной, под конец второго курса, нас будто светом озарило. Мы сильно влюбились, и эти чувства по сей день только усиливаются. А потом буквально через месяц нас обоих утвердили в сериал, и мы еще и все лето вместе снимались. В общем, это точно промыслы судьбы (улыбается).

Ты училась в Щепкинском училище, потом перевелась в школу-студию МХАТ и только оттуда перешла к Райкину. Что ты искала?

Очень хороший вопрос, спасибо! Я думаю, что я искала конкретику, школу. Чтобы было место для импровизации и поиска, естественно, но еще и чтобы профессия была объяснена. У меня очень рациональный ум, нужно все понять, объяснить, я всегда и всем задаю миллион вопросов, мне все интересно. У нас и так довольно эфемерная профессия. Сантехник приходит, смотрит на трубу и сразу понимает, в чем проблема, какие инструменты он достанет и как починит. А что актер? (улыбается) Прочитал сценарий, а дальше что? Вот мне было важно узнать конкретные ремесленные инструменты.