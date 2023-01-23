 

Екатерина Шипулина, Полина Аскери и другие селебрити в новой рекламной кампании LEFFERS

23.01.2023, 20:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Бренд LEFFERS показал новую капсулу, вдохновленную творчеством Ива Сен-Лорана и Сергея Дягилева. Линия стала продолжением коллекции, представленной осенью в рамках недели моды Seasons Fashion Week в Москве и Emirates Fashion Week в Дубае. В рекламной кампании снялись прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, актриса и модель Полина Аскери и журналистка Кристина Левиева. Все эти девушки воплощают главные ценности LEFFERS – богемный шик, смелую элегантность и яркую индивидуальность. 

Екатерина ШипулинаПолина Аскери 

Также на рекламных снимках предстала основательница бренда Ольга Лефферс, которая выстроила капсулу на смелых сочетаниях фактур – бархата, шелковой органзы и перьев, а также пяти основных цветах, среди которых фуксия, ярко-синий, ярко-зеленый, фиолетовый и черный.

Новая линия одежды LEFFERS доступна в бутике и на официальном сайте бренда. 

Кристина ЛевиеваОльга Лефферс


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.09.22 / «Посмотрим, кто ещё в изоляции» – посольство США в Москве обнесли кирпичной стеной

31.07.22 / Турция, Болгария и Крым: где отдыхают российские знаменитости летом 2022 года

01.01.22 / Мнение: Английская революция, реабилитация ведьм в Шотландии и претензии Британии к RT

15.11.22 / Кто создал украинскую IT-армию и чем американские “Охотники” занимались в Киеве

18.05.22 / Американский публицист – разжигая конфликт на Украине, демократы пытаются развязать войну с Россией

31.07.20 / Россия и ее особая федерация. Будущее, сотканное из противоречий

16.06.22 / Внимание европейцев всё больше смещается с Украины на кризис стоимости жизни

14.03.22 / BAFTA 2022: Эмма Уотсон, Леди Гага, Леа Сейду, Наоми Кэмпбелл и другие гости церемонии

25.12.20 / Скандалы: «Год был непростой»

23.12.21 / Меган Маркл и принц Гарри впервые показали лицо дочери

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика