Екатерина Шипулина, Полина Аскери и другие селебрити в новой рекламной кампании LEFFERS

Бренд LEFFERS показал новую капсулу, вдохновленную творчеством Ива Сен-Лорана и Сергея Дягилева. Линия стала продолжением коллекции, представленной осенью в рамках недели моды Seasons Fashion Week в Москве и Emirates Fashion Week в Дубае. В рекламной кампании снялись прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина, актриса и модель Полина Аскери и журналистка Кристина Левиева. Все эти девушки воплощают главные ценности LEFFERS – богемный шик, смелую элегантность и яркую индивидуальность.

Екатерина ШипулинаПолина Аскери

Также на рекламных снимках предстала основательница бренда Ольга Лефферс, которая выстроила капсулу на смелых сочетаниях фактур – бархата, шелковой органзы и перьев, а также пяти основных цветах, среди которых фуксия, ярко-синий, ярко-зеленый, фиолетовый и черный.

Новая линия одежды LEFFERS доступна в бутике и на официальном сайте бренда.

Кристина ЛевиеваОльга Лефферс