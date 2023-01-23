 

Сожжение Корана в Швеции вызвало волну протестов в мусульманском мире

23.01.2023, 19:55, Разное
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Провокационная акция сожжения Корана в Стокгольме рядом со зданием посольства Турции вызвала волну гнева и негодования в мусульманском мире, пишет шведский телеканал TV4. На фоне шквала возмущения со стороны верующих в Турции, Ираке, Афганистане и РФ премьер Швеции Ульф Кристерссон выразил сочувствие обидевшимся мусульманам.

Вчера в городе Батман на юго-востоке Турции тысячи демонстрантов собрались в знак протеста против сожжения Корана Расмусом Палуданом в Стокгольме. Некоторые протестующие также требовали, чтобы шведское правительство взяло на себя ответственность за инцидент.

ДЖИХАТ АЛТУН, протестующий: Если человек, называющий себя политиком в Швеции, может сжечь Коран перед посольством Турции, это, конечно, приведёт к тому, что люди соберутся и будут протестовать. Но, конечно же, необходима соответствующая реакция на правительственном уровне.

В субботу днём датский правый экстремист Расмус Палудан сжёг Коран возле посольства Турции в Стокгольме, что вызвало осуждение и критику значительной части мусульманского мира.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров осыпает Палудана оскорблениями в длинном посте в Telegram, где, как сообщается, у него три миллиона подписчиков.

Талибы* в Афганистане протестуют, а министерство иностранных дел в Багдаде в Ираке критикует шведские власти в пресс-релизе.

В субботу вечером премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон написал в Twitter, что сжигать книги — это неуважение и что он «выражает сочувствие» всем обидевшимся мусульманам.

В Стамбуле демонстранты подожгли фотографию Палудана у шведского консульства, где в одном из окон была видна рукописная записка с текстом: «Мы не разделяем мнение идиота, сжигающего книги».

Дата выхода в эфир 22 января 2023 года.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.


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