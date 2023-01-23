Вероятные санкции в ядерной сфере не смогут значительно навредить России

На прошлой неделе в американских СМИ появилась информация о том, что концерн «Росатом» подозревают в поставках сырья для производства ракетного топлива на предприятиях российского ВПК. Это вызвало новые разговоры о том, насколько вероятно введение против него западных санкций. Но, по оценкам экспертов, эффект от таких ограничений будет ничтожно малым по сравнению с санкциями на экспорт энергоносителей, в то время как США придётся срочно искать альтернативных поставщиков ядерного топлива, пишет Стивен Мафсон на страницах The Washington Post.



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В настоящее время США продолжают импортировать уран из России. Но как изменится ситуация для атомной промышленности США и Европы, если в этой сфере также будут введены санкции, которые приведут к прекращению поставок? Этот вопрос разбирает в статье для The Washington Post Стивен Мафсон, обладатель Пулицеровской премии и эксперт по вопросам изменения климата.

В прошлую пятницу газета The Washington Post сообщила, что российский государственный ядерно-энергетический конгломерат «Росатом» подозревают в поставках компонентов, технологий и сырья для производства ракетного топлива на российских оборонных предприятиях. Согласно опубликованной американским изданием информации, продукция «военного назначения» от «Росатома» была отправлена нескольким крупным российским производителям вооружений.

По мнению экспертов, на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине эти сообщения повышают вероятность того, что Соединённые Штаты могут ввести санкции против «Росатома», который поставляет уран для использования в ядерных реакторах Америки и Европы, а также призвать своих европейских союзников последовать этому примеру, говорится в статье.

США в существенной мере зависят от поставок российского ядерного топлива со времён распада Советского Союза, поясняет автор. После окончания холодной войны была достигнута договорённость о том, что РФ демонтирует часть своего ядерного оружия и направит его в США для перепрофилирования и использования в гражданских ядерных реакторах — в рамках программы «преобразования мегатонн в мегаватты».

Эти поставки были прекращены в 2013 году, и на протяжении 20 лет действия этой программы до 10% электроэнергии в США производилось из топлива, изготовленного из переработанных российских боеголовок, пишет The Washington Post. Но и после её окончания Вашинтон продолжил экспортировать российское ядерное топливо. Согласно официальной статистике, в 2021 году Соединённые Штаты закупили до 14% своего урана у России.

При этом необходимо отметить, что РФ на данный момент обладает крупнейшими в мире мощностями по обогащению урана, которые составляют почти половину от общемировых мощностей. Благодаря этому она может экспортировать сырьё, которая сама получает из других стран, а затем обогащает его до нужного уровня. Значительная часть урана, в частности, закупается в Казахстане — стране, которая не имеет собственного выхода к морю и поставляет свой уран в Европу и Соединённые Штаты через Россию, говорится в статье.

По словам представителей американской атомной отрасли, закупки сырья уже были сделаны «на годы вперёд», чтобы обеспечить достаточный запас топлива, которого ещё хватит «на несколько лет», вне зависимости от возможных санкций. Это подтвердил Пол Адамс, представитель Constellation — крупнейшей ядерной компании США, которая управляет 21 реактором. По его словам, для этого необходимо, чтобы уран был обогащён и помещён в топливные стержни.

Однако борьба за увеличение поставок природного урана на мировом рынке уже идёт вовсю и цены, которые на некоторое время снизились, уже вновь выросли, отмечается в статье. Соединённые Штаты при этом обратили взор на Канаду, где компания Cameco, второй по величине поставщик урана в мире, согласилась вновь открыть два своих крупных рудника. А другая канадская горнодобывающая компания, Global Atomic, заявила, что будет разрабатывать урановый рудник в Нигере, который может быть запущен уже к 2025 году.

Будут ли цены и дальше расти так же, как это случилось с ценами на нефть и природный газ? Как полагает Генри Сокольски, исполнительный директор Образовательного центра политики нераспространения, в худшем случае некоторые долгосрочные российские контракты на поставку из-за санкций могут оказаться невыполненными, что способно в дальнейшем повысить цену на электроэнергию на 1-2%. «Однако учитывая, что мы тратим более 100 миллиардов долларов на помощь Украине, это можно будет считать ошибкой округления», — заявил он.

Несмотря на это, мировое доминирование РФ в сфере обогащения урана является более серьёзной проблемой, чем варианты его альтернативной добычи, предупреждает Франк фон Хиппель, соучредитель Программы Принстонского университета по науке и глобальной безопасности и член Международной группы экспертов по расщепляющимся материалам. По его мнению, один из способов справиться с этим — это «перекормить» реакторы, чтобы при этом поступало больше природного урана и больше урана-235 попадало в отходы реактора.

Фон Хиппель также считает, что некоторое количество урана из Казахстана можно было бы экспортировать в США через Китай, минуя Россию. Заместитель редактора журнала Nuclear Intelligence Weekly Джессика Рейес Сондгерот также считает, что это было бы «совершенно законно», но довольно сложно на практике, учитывая напряжённость в сфере торговли между Вашингтоном и Пекином.

Что касается вопроса о том, сможет ли «Росатом» в случае введения новых санкций обойти их благодаря посредникам, то американские эксперты полагают, что посредники тоже могут оказаться уязвимыми. По их мнению, это доказывает тот факт, что ранее Европа и США уже смогли повлиять на российские поставки нефти и газа, несмотря на то, что в этих сделках участвовали другие иностранные трейдеры и судоходные компании.

По имеющимся данным, российское ядерное топливо обычно закупается через фирму Tenex (дочернюю компанию «Росатома»), а также американскую компанию Centrus Energy. Как полагают эксперты, американские компании с более высокой вероятностью поддержат позицию администрации, если речь зайдёт о вводе новых санкций.

В то время как их европейских союзников ожидает ряд препятствий, если США потребуют от них поддержать ограничения, отмечается в статье. Дело в том, что на территории Евросоюза находится несколько действующих реакторов, построенных по российской модели, которым требуются регулярные поставки топлива из РФ для заправки, поясняет автор.

При этом вопрос о том, насколько подобные санкции смогут навредить экономике России, тоже вызывает серьёзные сомнения, говорится в статье. По словам фон Хиппеля, в общей сложности американские и европейские покупатели платят за поставки российского урана и его обогащение около $1 млрд.

Возможно, прекращение этой части экспорта будет ощутимым для «Росатома», который оценивает свои зарубежные доходы на сумму примерно $8 млрд. Однако по сравнению с последствиями ограничений, введённых ранее на экспорт российской нефти и природного газа, это влияние для РФ в целом будет «ничтожно мало», заключает автор.