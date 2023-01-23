Пляжные волны, два пучка и небрежная челка: легкие прически на вечеринку для средних волос

Если вы ищете легкие прически для средних волос на вечеринки, обратите внимание на представленные ниже варианты. Они очень просто и быстро выполняются, выглядят стильно и современно, независимо от типа волос.

Два пучка

Эта прическа только для самых смелых. Волосы нужно просто разделить на две части, оставив челку свободной, и собрать их в два высоких пучка. Если нужны более объемные пучки, волосы можно слегка начесать.

Пляжные волны

Такая прическа считается классикой, и она лучше всего подходит для волос средней длины. Пляжные волны придают волосам подвижности и объема. Они подходят и для вечеринок, и для повседневных образов. Сделать их можно разными способами, например просто заплести косу или нанести на влажные волосы мусс и высушить диффузором. Это идеальный выбор для девушек с волнистыми волосами.

Высокий пучок на макушке

Чтобы сделать эту прическу на волосах средней длины, нужно всего лишь собрать волосы в высокий хвост и закрутить его в пучок. Прическа получится гладкой. Это самый простой вариант для вечеринки.

Боковые волны

Элегантная прическа с романтичными волнами и косым пробором на волосах средней длины уводит в 20-е и 30-е годы прошлого века. Этот винтажный вариант актуален до сих пор.

С мокрыми волнами

В качестве праздничного варианта для волос средней длины идеальным выбором может стать прическа с мокрыми волнами. Она подходит для всех типов волос, даже очень тонких.

Для кудрявых волос

Девушки с вьющимися волосами могут собрать волосы на макушке в виде гребня, закрепив их с помощью нескольких шпилек и позволив концам падать на лицо, чтобы получилось подобие челки.

Очень элегантно

Низкий пучок с идеально гладкими волосами придает облику утонченности и элегантности. Такая прическа выгодно подчеркивает овал лица.

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Небрежная прическа

Чтобы сделать очаровательную небрежную прическу на волосы средней длины с челкой, нужно распылить на сухие волосы термозащитный спрей и завить несколько прядей. Затем собрать пряди на затылке, оставив часть распущенными. Теперь можно смело отправляться на вечеринку.

Прическа с большим объемом

Ее можно укладывать по разному, и каждый вариант будет трендовым. Волосы можно собрать в тугой пучок, уложив челку назад, создавая при этом высокую и объемную прическу.