Эффект потертости? Затененный синий станет бьюти-трендом зимы

Вдохновленный вечными выцветшими синими джинсами синий макияж был в особенности модным в 60-70-х годах прошлого века. В 2023 г. мода на такие тени возвращается. Однако зимой этого года в тренде не ярко-синий макияж, как в прошлом веке, а приглушенно-синий.

Возвратился синий цвет в макияже, по словам стилистов, в основном в связи с возвращением на подиумы комбинаций одежды из джинсовой ткани. Представляет собой “потертый деним” синий цвет индиго с дополнительным использованием оттенков морозного серебра и белого. Такое сочетание цветов и дает стильный эффект потертости.

Также считается, что синий макияж в этом году должен быть широким и выходить за пределы складки глаза. Наносить тени нужно почти до виска и далее вниз, чтобы оттенить линию роста нижних ресниц.

Синие веки зимой 2023 г. также будет модно подчеркивать. Сделать это можно, к примеру, с помощью кисти для теней. Такое дополнение делает глаза более выразительными. Модным в этом сезоне будет одновременно с верхним веком “синим денимом” достаточно широко окрашивать и нижнее.

Сочетания

В плане сочетаний считается, что одновременно с синими тенями модно использовать глянцевую губную помаду. Лучше всего, если помада будет иметь нейтральный оттенок. Можно, конечно, использовать и матовую помаду. Но в этом случае есть риск того, что макияж будет смотреться старомодно.

Также образ обязательно стоит дополнять густой тушью на ресницах. В остальном макияж должен быть предельно простым. Тени синего потертого цвета и так смотрятся очень ярко.

Полезные советы

В качестве основного цвета для создания потертого макияжа лучше всего подойдет ледяной синий металлик. Модный зимний синий макияж в 2023 г. может быть как блестящим, так и матовым. С оттенками также можно экспериментировать. Главное, чтобы цвет был похож на цвет джинсов, любых — темно-синих, синих, голубых.

Выбирать цвет потертого денима можно и с учетом цвета своей кожи. Считается, что блондинкам со светлой кожей больше подходит голубой цвет теней. Брюнеткам можно выбирать более темные тона.

Эффект потертости можно создавать и без использования белых или серебристых теней. Для этого нужно оставить ненакрашенной узкую полоску кожи на веке вдоль ресниц. Допускается сочетать макияж “потертый деним” и с блестками или даже, к примеру, стразами.

Одежда и аксессуары

Поскольку потертый синий — цвет достаточно яркий, одежду при использовании такого макияжа стоит выбирать тщательно. Лучше всего с синими тенями сочетаются синие же наряды. Подойдет также белая одежда, терракотовая и, конечно же, одежда из джинсовой ткани. Нелишними будут и синие или голубые аксессуары.