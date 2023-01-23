Первый номер «НО» в Новом году

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23.01.2023, 17:05, Разное
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Первый номер «Новой рассказ-газеты» в этом году — уже в продаже!

👉 novayagazeta.shop/new2022С чего начинаем этот год в бумаге:🔹 Алексей Тарасов. Детство пахнет тюрьмой. Дети — агенты будущего, для РФ — иноагенты, поскольку у неё сейчас как раз с будущим проблемы, она враждует, прежде всего, с ним, с будущим.🔹Вера Челищева. «Приходится бороться за возможность оставаться собой». Илья Шакурский (16 лет колонии строгого режима) — о книгах, мыслях и быте.🔹Роман Шамолин. Отложенный гнев. Насколько пересмотр истории оказался эффективен в реальности?🔹Иван Жилин. Ложечку за «Вагнера». На фоне происходящего в Украине компании, которые связывают с Евгением Пригожиным, получают рекордные госконтракты.🔹Татьяна Брицкая. «Знаю, что посадят. У меня был выбор, и я его сделал». История старшего лейтенанта Дмитрия Васильца, который отказался участвовать в СВО. За это его будут судить.🔸Купить номер по самой выгодной цене можно, став нашим соучастником 👉 donate.novayagazeta.info/

Источник: Новая газета


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