Первый номер «НО» в Новом году

Первый номер «Новой рассказ-газеты» в этом году — уже в продаже!

👉 novayagazeta.shop/new2022С чего начинаем этот год в бумаге:🔹 Алексей Тарасов. Детство пахнет тюрьмой. Дети — агенты будущего, для РФ — иноагенты, поскольку у неё сейчас как раз с будущим проблемы, она враждует, прежде всего, с ним, с будущим.🔹Вера Челищева. «Приходится бороться за возможность оставаться собой». Илья Шакурский (16 лет колонии строгого режима) — о книгах, мыслях и быте.🔹Роман Шамолин. Отложенный гнев. Насколько пересмотр истории оказался эффективен в реальности?🔹Иван Жилин. Ложечку за «Вагнера». На фоне происходящего в Украине компании, которые связывают с Евгением Пригожиным, получают рекордные госконтракты.🔹Татьяна Брицкая. «Знаю, что посадят. У меня был выбор, и я его сделал». История старшего лейтенанта Дмитрия Васильца, который отказался участвовать в СВО. За это его будут судить.🔸Купить номер по самой выгодной цене можно, став нашим соучастником 👉 donate.novayagazeta.info/

—