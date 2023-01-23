Делаем чехол на подушку из помпонов

Если вы любите заниматься рукоделием, и у вас есть желание сделать оригинальный декор, который однозначно украсит интерьер вашей комнаты, обратите внимание на идею изготовления подушки с помпонами. На работу вам потребуется всего несколько часов, расход материалов минимален, а эстетического наслаждения вы получите море. Теперь перейдет к действиям, которые вам необходимо предпринять.

Материалы и инструменты

Для работы вам потребуется непосредственно сама наволочка, которую необходимо украсить помпонами. Подойдет любая расцветка, материал также не имеет значения. Также надо подготовить пряжу, которая гармонично сочетается с цветом наволочки. Обратите внимание на то, чтобы нитки были мягкими. Даже если подушка выполняет декоративную функцию, иногда ее можно использовать практически, а прилечь будет приятней на мягкие помпоны. Вам также понадобятся ножницы, клеевой пистолет, приспособление для изготовления помпонов или картон.

Изготовление помпонов

Если у вас есть специальное приспособление для изготовления помпонов, сделайте то количество, которое вам необходимо. Посмотрите на подушку, решите, каков будет рисунок, и определите, сколько вам надо мягких кружочков. То же самое сделайте, если у вас нет приспособления. Его можно заменить двумя кружочками из картона с отверстием внутри. Диаметр кружочков будет соответствовать диаметру ваших помпончиков (кружки из картона должны быть одинаковыми).

Соедините их вместе, возьмите нитку и проденьте во внутреннее отверстие, затем начинайте покрывать пряжей всю поверхность кружочков. Когда нитка закончится (отрежьте ее нужной для вас длины, помня о том, что чем длиннее она будет, тем пушистее получится помпончик), придержите ее пальцем, чтобы намотка оставалась тугой. Как только внутреннее отверстие будет заполнено, отрежьте часть нитки.

Затем разрежьте все нити вдоль внешней окружности и слегка растяните кружочки из картона, чтобы между ними образовалось небольшое расстояние. Завяжите нити посередине между кружками одной нитью, закрепите узлами, затем снимите кружочки. Ваш помпончик готов.

Оформление

Возьмите помпон и приклейте его к наволочке при помощи клеевого пистолета. Если нет пистолета, можно просто пришить его при помощи иголки и нитки. Убедитесь в том, что помпоны прикреплены надежно, и пользуйтесь подушкой. Можете использовать любые расцветки, декор будет смотреться очень стильно в любом варианте.

Увлекательной вам работы и качественного ее результата.