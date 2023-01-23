 

Какие проблемы со здоровьем ждут алкоголиков – ответил нарколог

23.01.2023, 15:30, Разное
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Люди во время второй стадии алкоголизма страдают бессонницей. Главный Такое заявление сделал нарколог Курганской области Павел Подорванов.

“Есть три стадии алкогольной зависимости: первая — психическая, вторая — физическая и третья — конечная стадия, когда уже происходит распад личности. Во время второй стадии организм требует дозу алкоголя, у пьющего может портиться настроение, появляется апатия, слабость, тремор конечностей, бессонница, раздражительность. Психологически человеку тяжело, он начинает пить больше”, — цитирует специалиста URA.ru.


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