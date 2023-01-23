 

Дочери Сандры Буллок и Ченнинга Татума подружились после школьного конфликта

23.01.2023, 14:20, Разное
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В прошлом году Ченнинг Татум и его коллега по фильму “Затерянный город” Сандра Буллок поделились удивительной историей о вражде своих дочерей. О том, какие отношения у девочек на данный момент, Татум рассказал в интервью изданию Vanity Fair.

Первое знакомство Татума и Буллок произошло не на общей вечеринке или съемочной площадке, а в кабинете директора дошкольного заведения, где учились их дети. Звездных родителей вызвали после того, как их дочери Лейла Буллок и Эверли Татум устроили драку за звание лидера класса.

Наши дочери попали в пару передряг в школе, потому что они обе очень, очень, очень волевые маленькие девочки, и, да, это было весело. Это был очень веселый год.

Ченнинг, который воспитывает дочь вместе с экс-супругой Дженной Деван, добавил, что в тот день они с Сандрой решили не вспоминать об этом инциденте, чтобы потом не испытывать неловкость в профессиональных отношениях. Сейчас, заверили звездные родители, девочки отлично ладят.

Теперь они любят друг друга. Девочки буквально не могут насытиться друг другом, они просто хотят все время тусоваться.

В прошлом году в СМИ заговорили о романе Ченнинга Татума с актрисой Зои Кравиц. В интервью девушка рассказала о том, что своего нового бойфренда она ласково называет “Чан”. Кравиц также похвасталась подарком возлюбленного — изумрудным кольцом, и рассказала больше об их отношениях.


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