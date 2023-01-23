Какие именно продукты помогают худеть при соблюдении кето-диеты

Здоровое питание может быть совершенно разным. Но многие люди связывают диету с употреблением пресной пищи или только овощей. Однако кетогенная диета не относится к их числу. С ней вы все еще можете побаловать себя, правильно питаясь и одновременно сбрасывая вес.

Кето-диета основана на продуктах с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жира. Это может показаться нелогичным на первый взгляд. Однако многочисленные исследования показали, что данная система питания имеет много преимуществ для здоровья, включая профилктику сердечных патологий риска и гиперлипидемии при одновременном снижении веса. Но ключом к кето-питанию является потребление правильных жиров. Какие продукты обязательно должны присутствовать в рационе для похудения?

Ореховое масло

Ореховое масло является отличным источником полезных жиров. Транс-и насыщенных, наоборот, следует избегать. Они чаще всего встречаются в обработанных продуктах.

Ореховое масло помогает вам чувствовать себя дольше сытым и полным энергии, поскольку оно обычно богато белком и клетчаткой. В него можно макать ломтики яблока, что только удвоит пользу для здоровья. А витамины Е и В6, а также калий, сделают эти кето-дружественные продукты еще более привлекательными.

Льняное семя

Здоровые жиры дадут вам энергию, в то время как нездоровые жиры могут вызвать вялость. Льняное семя, к счастью, относится к первой категории. Оно богато белком, омега-3 и клетчаткой.

Последняя поддерживает работу ЖКТ. Несмотря на крошечные размеры, семена льна полны тиамина, который необходим для выработки энергии и правильного функционирования клеток.

Посыпьте небольшим количеством семечек йогурт или используйте льняную муку в своем любимом десерте, чтобы вдоволь насладиться этим суперпродуктом.

Авокадо

Авокадо – всеобщий фаворит. Его тонкий вкус позволяет легко интегрировать в рецепты завтрака, обеда и ужина.

Этот красивый зеленый фрукт также богат мононенасыщенными жирными кислотами . Они позволяют дольше сохранять чувство сытости, помогают организму усваивать жирорастворимые антиоксиданты и улучшают пищеварение. Менее известным преимуществом авокадо является ударная доза витамина К, необходимого для здоровья костей.

Какао-бобы

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Измельченные какао-бобы содержат полезные жиры, а также ряд других питательным компонентов. Это лакомство наполнено антиоксидантами, клетчаткой и железом. Его употребление увеличивает выработку энергии. Присутствие какао-бобов в рационе положительно сказывается на психическом здоровье и помогает эффективно бороться со стрессом.

Этот продукт идеально подходит для добавления шоколадного вкуса к основной еде кето-диеты, такой как йогурты и смузи.

Оливки и оливковое масло

Оливковое масло первого отжима — здоровая альтернатива маслам с низким содержанием питательных веществ, таким как рапсовое.

Оливки и масло на их основе содержат жиры, богатые клетчаткой и витаминами. Это практически самые простые жиры, которые можно включить в любое блюдо. Добавляйте его в салаты или в свою любимую мясную закуску. Как и авокадо, этот мононенасыщенный жир помогает сердцу эффективнее работать, оказывает противовоспалительное действие и повышает иммунитет.

Кокосовое масло

Кокосовое масло полезно не только для волос, кожи и ногтей, но и для кето-рациона. С одной стороны, это насыщенный жир, но с другой – он полностью натуральный, что имеет большое значение для здоровья.

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Однако не любое кокосовое масло подойдет. Важно искать нерафинированный продукт, чтобы обеспечить наиболее полезное потребление. Добавьте его ложку в чай ​​или вы заметить, как повысился уровень энергии и метаболизм. Исследования показали, что кокосовое масло даже борется с бактериями и вирусами.

Жирная рыба

К этой категории следует отнести анчоусы, лосося, сардины и полосатого окуня. Рыба, в отличие от многих других продуктов животного происхождения, не содержит много насыщенных жиров, но имеет в своем составе омега-3 жирные кислоты.

Чтобы максимизировать преимущества для кето типа питания, приготовьте свою любимую жирную рыбу в кокосовом или оливковом масле, посыпьте льняными семечками и добавьте авокадо.

Семена чиа

Семена чиа обязательно должны быть в рационе на кето-диете. Они относятся к группе здоровых жиров, поскольку богаты омега-3 жирными кислотами и клетчаткой. Присутствующий в них жир способствует улучшению здоровья кишечника и сердца, замедляя пищеварение и помогая дольше чувствовать себя сытым.

Греческий йогурт

Все перечисленные выше семена хорошо сочетаются с йогуртом, а лучшим йогуртом для вашей кето-диеты является греческий. Белок в этом продукте помогает уменьшить чувство голода, что делает его идеальным для диеты. Кроме того, он богат полезными бактериями, витаминами и минералами.

К сожалению, многие бренды греческого йогурта содержат подсластители, консерванты или добавки. Поэтому перед покупкой продукта внимательно изучайте его этикетку.