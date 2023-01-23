 

Пайетки, платья-комбинации и тотальный бархат: модные идеи для веселых вечеринок

23.01.2023, 14:05, Разное
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Вечеринка – отличный повод отвлечься от суеты будней. Общение с друзьями, новые знакомства, приятная музыка и модный наряд – составляющие классного праздника. Что надеть на мероприятие, чтобы выделяться из толпы – читайте в этой статье.

Модные идеи для вечеринок

Пайетки – беспроигрышный вариант для любой вечеринки. Выбирайте комплиментарные цвета одежды и обуви, чтобы образ выглядел завершенным.

Бархатный total look набирает популярность в этом сезоне. Блестящая ткань придает элегантности в образе, а смелый крой наряда говорит о желании хорошенько повеселиться.

Туфли на платформе всегда в моде – они подчеркивают ноги, придают уверенности в себе и позволяют экспериментировать с цветными колготками в образе.

Если вам надоели банальные брюки и платья, то идеальным выбором для вечеринки станет комбинезон. Дизайнеры предоставили широкий выбор моделей – от бархатного элегантного комбинезона до нестандартной драпировки.

Атлас в образе позволяет соблюсти баланс между праздником и повседневностью. Например, платье-комбинация подойдет как для веселой вечеринки, так и для городских будней.

Если вы предпочитаете минимализм в одежде, то завершите образ эффектными украшениями. Это отличный способ показать свой уникальный вкус и нестандартный подход.

Тюль может украшать ваше платье множеством оборок или стать основой для наряда – выбор за вами. Стилисты рекомендуют обыгрывать такую ткань с помощью многослойности в образах.

Стандартное зимнее пальто или пуховик стоит заменить на шубу, если вы стремитесь произвести впечатление на вечеринке – шикарно и со вкусом!

Если вам предстоит праздник в узком кругу, то отдайте предпочтение уютному трикотажу.

В пушистом свитере или шерстяном платье будет комфортно потягивать вино на диване, ведя неспешные беседы.


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