 

Просветленная Боня вытянула острый язык в направлении Гуфа: Тебе понравится

23.01.2023, 14:01, Разное
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Гостьей шоу “Злые языки”, где одной из ведущих является Виктория Боня, на днях стала Айза, бывшая жена репера Гуфа. В ходе выпуска бизнесвумен и певица решила сочинить рэп, чтобы “куснуть” в очередной раз бывшего мужа, с которым они расстались далеко не на дружеской ноте.

Строчки, однако, получились, не слишком агрессивными, поэтому на помощь товарке ринулась Виктория Боня. Экс-участница “Дома-2” без труда подобрала несколько строк, которые могли бы задеть Гуфа (Настоящее имя – Алексей Долматов – Прим. ред.).

“Мы поедем на ретрит, Гуф, тебе понравится, Гуф! Ты слезешь с химии, Гуф. Мы перейдем на медицину, Гуф!”, – вытянула Виктория Боня свой острый язык в направлении Гуфа.

К слову ретрит, куда Виктория пригласила в своих строках Алексея – одно из любимых времяпрепровождений телеведущей, в ходе которого человек на время отказывается от всего, что ему важно, много молчит и медитирует, а иногда и голодает. Таким образом уже просветленная Боня попыталась ткнуть певца, недавно вновь ставшего отцом, за многолетнее пристрастие к запрещенным веществам, которые и стали причиной расставания Долматова с первой женой.

Напомним, что Айза и Алексей Долматовы развелись 9 лет назад со скандалом. Сын пары остался жить с матерью. Спустя несколько лет Айза вновь вышла замуж и примерила фамилию Анохина, но и этот брак, подаривший ей второго сына, тоже, увы, закончился разводом.

Личная жизнь Виктории Бони также далеко не радужна: сын монакского миллионера Алекс Смерфит оставил Викторию в одиночестве воспитывать их общую дочь. Замужем Виктория Боня так и не была, а о наличии партнера телеведущая не рассказывает.


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