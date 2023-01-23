 

“Никакая, в белой кофте”: Новикова в красках описала умершую Чурикову

23.01.2023, 14:00, Разное
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23 января исполнится 9 дней с момента смерти Инны Чуриковой. Православные считают, что это время, когда душа покойного остается на земле, видит и слышит все, что говорят. Наверняка душа Чуриковой услышала и то, что говорит о ней Клара Новикова.

“Как-то Лия Ахеджакова пригласила меня в Дом ученых на свой творческий вечер, – вспоминает Новикова. – Она была на сцене: читала стихи, а Инна сидела в зале. Вот такая “никакая”, в длинной белой вязаной кофте. Лия спросила у нее: “Инна, может, ты хочешь сказать что-то?” И вышла на сцену Инна. И я больше ничего не видела, понимаете? Икона стояла! Красивей я не видела актрисы, чем Инна”.

Это была не первая встреча Новиковой и Чуриковой. Клара Борисовна рассказала, как в середине 70-х в компании будущего мужа попала в дом к известной московской театральной художнице Алле Коженковой (как художник-постановщик оформила свыше 400 драматических, оперных и балетных спектаклей, включая “Служанки” Романа Виктюка – Прим. ред.), которая жила в районе Нескучного сада.

“Помимо Коженковой, за столом сидели Лия Ахеджакова и Инна Чурикова, – вспоминает Новикова. – “Я сказала: “Что ж за такие три уродские тетки сидят?! Я не привираю, они, действительно, все – не красавицы. Как будто одна пьяная мама их родила!”


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