Скандалы: От строек до джипов

Как в офисе президента Зеленского процветает коррупционер Тимошенко

В последнее время на Украине набирает беспрецедентный политический вес канцелярия президента Зеленского, которую он на американский манер обозвал «офисом». По факту этот офис сегодня диктует свои условия всем ветвям власти, что открывает команде Зеленского огромные коррупционные возможности.

Кланы бьются за доступ к ресурсам — в украинских СМИ открыто говорят о подковёрной борьбе главы офиса Андрея Ермака и его первого зама Кирилла Тимошенко. О грядущем увольнении Тимошенко уже написали депутаты Рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко в соцсетях. Тимошенко уже давно подозревают в коррупции и воровстве гуманитарной помощи. Сам он пока не комментировал слухи о своём увольнении, лишь обозвал спикеров «бедняками из Telegram-каналов».

Главный униат страны

7 января глава раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) провёл рождественскую службу в захваченном Успенском соборе Киево-Печерской лавры — ранее главном соборе Украинской православной церкви (УПЦ). На службе от властей появился Тимошенко вместе со спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком — оба представители униатской грекокатолической церкви, главой которой является папа римский.

Именно Тимошенко без преувеличения можно назвать одним из главных авторов преступной идеи ликвидации УПЦ с последующим отъёмом огромного церковного имущества. Униаты реализуют старый план Ватикана по окатоличиванию православных поместных церквей и вытеснению России на периферию христианского мира. Также Тимошенко может работать на раскол Украины в интересах Варшавы — в Конституции Польши прописано, что она считает себя официальной наследницей и государством-преемником униатской Речи Посполитой, куда ранее входили и некоторые украинские земли.

Выходец из Днепровского клана

Кирилл Тимошенко родился 20 апреля 1989 года в Днепропетровске, откуда родом и Юлия Тимошенко. Состоят ли они в какой-нибудь родственной связи, неизвестно — в СМИ этот вопрос никогда не поднимался. Его отец Владлен Тимошенко — фигура малоизвестная, удалось лишь узнать, что он был директором ТЦ «Пассаж» и главой фракции УКРОП в Днепропетровском облсовете (2015–2020). И партия, и ТЦ принадлежали днепропетровскому олигарху Геннадию Корбану — ближайшему сподвижнику олигарха Игоря Коломойского, с которым они вместе управляли городом.

Неудивительно, что сын человека Корбана начал удачную карьеру спортивного журналиста в телекомпании Коломойского «Приват ТВ Днепр», куда Тимошенко устроился уже в 16 лет, параллельно трудясь на Новом канале корреспондентом программы «Гол!». Ловкий пронырливый малый, которого за глаза называли (и называют до сих пор) Хоббитом, смог сделать неплохую карьеру на телеканалах «Украина» и «Интер», совмещая работу с учёбой в Днепровском национальном университете, который Тимошенко закончил по специальности «Правоведение».

С 2011 года Тимошенко несколько лет работал в продюсерских компаниях, пока в 2014 году не основал собственную рекламную компанию GOODMEDIA, которая специализируется на PR-услугах и предвыборных кампаниях. Заказы посыпались на GOODMEDIA как из рога изобилия — с новой компанией сотрудничал даже сам Пётр Порошенко. С 2014 года Тимошенко стал главным медийщиком партии УКРОП, которую создал олигарх Геннадий Корбан.

Владимир Зеленский и Кирилл Тимошенко имеют одних демиургов, поэтому никто не удивился, когда Тимошенко пришёл работать в предвыборный штаб Зеленского, отвечая за медиа и креатив избирательной кампании. Победивший Зеленский поставил Тимошенко на пост замглавы своей администрации, где тот отвечает за вопросы информационной политики и курирует протокол главы государства.

Как Тимошенко дорвался до денег

Но настоящим делом, принёсшим ему большие деньги, стал для Тимошенко президентский проект «Большая стройка», вокруг которого до сих пор идут коррупционные скандалы. За время кураторства Тимошенко этого проекта, согласно системе закупок «Прозорро», большинство многомиллионных тендеров по ремонту дорог в Харьковской области выигрывала связанная с чиновником фирма «Автомагистраль-Юг».

Подобная удача стала возможной после того, как Тимошенко в 2020 году начал курировать региональную политику — и с его подачи на должность главы Харьковской облгосадминистрации была назначена Айна Тымчук.

Дела у Тимошенко пошли в гору. На Новый, 2021 год Тимошенко купил жене особняк в коттеджном посёлке Альпийка возле села Подгорцы на Новообуховской трассе под Киевом площадью 354 кв. м и участок в 27 соток. По приблизительным расчётам, Тимошенко дом обошёлся в 10 млн грн. В вольере во дворе нового дома замруководителя ОП и его супруги Алёны Тимошенко живёт пара павлинов, с которыми любит играть младший Тимошенко — Степан. Чиновник купил кроссовер BMW X5 за 2,6 млн гривен.

В самом Киеве Тимошенко с женой и маленьким сыном живут в квартире площадью 181 кв. м, расположенной в новостройке на Лукьяновке возле СИЗО и кинотеатра.

С 2020 года журналисты стали замечать в инстаграме Алёны Тимошенко брендовую одежду и украшения. Например, её видели в ботинках Gucci из новой коллекции и классическом колье Dior из жемчуга.

Стоит отметить, что для супруги назначение Тимошенко тоже пошло на пользу. В позапрошлом году в Киеве проходил всеукраинский форум «Украина 30», который организовала GOODMEDIA, с 2020 года как раз принадлежащая Алёне Тимошенко. По данным журналистов, фирма заработала на этом миллионы гривен. Национальное агентство по вопросам противодействия коррупции (НАПК) даже проверяло Кирилла Тимошенко на возможное наличие конфликта интересов.

Дело закончилось ничем, и Тимошенко потерял всякий страх. Весной американская компания General Motors передала в качестве гуманитарной помощи 50 внедорожников Chevrolet Tahoe для эвакуации людей из мест боевых действий. Журналисты заметили, что один из этих авто Тимошенко использовал в личных целях. Как потом оказалось, местонахождение других внедорожников неизвестно. Они так и не поступали на баланс Министерства инфраструктуры Украины, для которого предназначались, и отсутствуют и на балансе Государственного управления делами Украины.

Гонитель свободы слова

Внимание журналистов беспокоит Тимошенко. Поскольку чиновник курирует информационную политику, он пытается закрыть рот всем оппозиционным журналистам. Недавно стало известно, что политик передвигается по Киеву на электромобиле Porsche стоимостью почти в 200 тысяч долларов.

Через день после публикации на журналистов завели уголовное дело о незаконном использовании данных видеокамер. Именно Тимошенко — главный идеолог уничтожения на Украине свободы слова, в чём его обвиняет оппозиционный блогер Анатолий Шарий, на счету которого немало разоблачительных расследований. По данным Шария, в прошлом году офис президента заказал его убийство некоему Александру Золотухину, который даже дал испанской полиции признательные показания.

Сам Шарий в разговоре с Лайфом отметил, что дело с Золотухиным закончилось традиционно ничем. Более того, тот после всего совершил в Испании ещё ряд преступлений.

Несмотря на все скандалы, Кирилл Тимошенко метит в премьер-министры Украины. Чиновник считает, что в создавшихся условиях фактической диктатуры офиса президента ему это удастся. И никакие «бедняки из телеграм-каналов» ему не помешают взойти на политический олимп.

Станислав Сенькин

Оригинал материала: “Лайф”