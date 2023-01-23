 

Среди вернувшихся из-за рубежа программистов разыграют Lada Granta

23.01.2023, 13:33, Разное
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Министерство цифрового развития РФ подготовило программу по массовому возвращению в Россию IT-специалистов, покинувших страну в течение 2022 года.

В документе значатся сразу несколько видов социальных гарантий и преференций для возвращенцев, среди них – различные отсрочки (по налогам и не только) и материальные выплаты.

Война в Украине– Мы готовы ежемесячно каждому специалисту отрасли выплачивать 50 тысяч рублей, а ещё передавать им в собственность земельные участки по программам «Дальневосточный» и «Арктический гектар». Согласитесь, что в странах Запада просто не смогут перебить наше предложение, – заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Своё предложение на заседании кабмина было озвучено и главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Он предложил разыграть среди программистов отечественный автомобиль Lada Granta.

– Так мы не только поощрим высококвалифицированных специалистов, но и сможем пристроить партию машин без ABS и подушек безопасности, – пояснил глава ведомства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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