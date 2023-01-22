Мнение: Перемены на потребительском рынке, сколько западных компаний ушло и торговля нефтью через Сингапур

1. Вопреки апокалиптическим прогнозам, уровень жизни населения России по итогам 2022 года почти не изменился, экономика не рухнула, магазины полны товаров, бизнес приспособился к новым реалиям. Однако структура потребления товаров и услуг изменилась. По отдельным направлениям наблюдается значительный рост, по другим – падение (ссылка):



Как изменились финансовые объемы продаж в России в 2022 году по отдельным категориям товаров и услуг.

По данным «Чек Индекса» наибольший рост пришелся на походы в кафе и рестораны, на продукты питания и особенно книги, что не может не радовать. Немного выросли продажи абонементов в фитнес-центры и тренажерные залы.

Сильнейшее снижение коснулось кинотеатров (в основном из-за ухода иностранных кинокомпаний). Также сократились продажи электроники и бытовой техники.

Общество становится здоровее. Судя по росту затрат на продукты и рестораны, россияне стали лучше питаться, при этом чаще ходить в спортзал и больше читать книги. Для этого пришлось отказаться от кинотеатров и покупки новых смартфонов/телевизоров (зачем, если и старые неплохо работают?).

Одновременно снизились затраты на лекарства, что и неудивительно. Также упали продажи косметики и обуви/одежды. Последнее, возможно, связано с уходом западных компаний и отъездом самых осторожных представителей креативного класса за границу.

2. В процентном отношении западных и японских компаний из России ушло довольно мало, подавляющее большинство осталось (ссылка):

Большинство компаний со штаб-квартирами в странах ЕС и G7 продолжают работать в России, с ее рынка ушли менее девяти процентов фирм, выяснили экономисты из Швейцарии.

Исследование провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.

В докладе, опубликованном университетом Санкт-Галлена, они отметили, что многие западные фирмы отказывались соблюдать требование уйти из России, звучавшее со стороны правительств, СМИ и НКО.

До спецоперации на Украине бизнес в России вели 2405 компаний и 1404 их “дочки” из стран ЕС и G7. К концу ноября, по подсчету авторов исследования, по крайней мере одну “дочку” в России продали менее девяти процентов данных фирм, причем темпы продаж к концу прошлого года почти не ускорились.

Как уточняется в докладе, из России ушли менее 18 процентов “дочек” фирм из США, 15 процентов компаний из Японии и лишь 8,3 процента фирм из Евросоюза. На оставшиеся в России иностранные компании 19,5 процента приходится на фирмы из Германии, 12,4 процента — из США и 7 процентов — из Японии.

Оно и понятно. Из России ушёл крупняк, во-первых, под давлением СМИ и политиков, а во-вторых, потому что руководство крупных компаний пребывает в убеждении (иногда верном, иногда иллюзорном), что легко компенсируют потери, если вложатся в другие рынки. У менее крупных фирм процентные потери от ухода из России будут выше, поэтому они продолжают цепляться за нас, как только могут. Сравнительно небольшой размер защищает эти компании от повышенного внимания со стороны русофобов.

3. К вящей радости фанатов Сингапура, любящих ставить эту страну в пример России, дела в сингапурской экономике идут хорошо. В том числе благодаря возрастающему сотрудничеству с Россией (ссылка):

Российская нефть смешивается в Сингапуре с сырьем из других источников, а затем реэкспортируется по всему миру. О том, что Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций, пишет Bloomberg.

Спрос на резервуары для хранения нефти в Сингапуре стремительно растет. Дешевое российское сырье выгодно смешивать с поставками из других источников, к тому же это помогает скрыть происхождение грузов, отмечает издание. Сингапур не запретил импорт российской нефти или нефтепродуктов, хотя финансовым учреждениям нельзя финансировать или иметь дело с российскими товарами и компаниями.

Данные судоходной компании Vortexa Ltd. показали, что сингапурские терминалы в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нафты и мазута по сравнению с прошлым годом. Сингапур получил 2,6 миллиона баррелей нафты, что почти в 40 раз превышает прошлогодний объем.

По данным издания, смешивать, переупаковывать и реэкспортировать по всему миру российскую нефть также могут Объединенные Арабские Эмираты. По словам Уильяма Тана из сингапурской компании Miyabi Industries, трейдеры и поставщики заняты хранением и смешиванием нефти из-за очень хорошей прибыли (около 20 процентов) от такой деятельности.

Что касается сравнений, то 6-миллионный город-государство Сингапур, расположенный в ключевой точке мировых торговых путей, имеет смысл сравнивать не со странами, а с крупными городами. В России только два города такого же или большего масштаба – это Москва и Петербург. И они смотрятся на фоне Сингапура более чем достойно. По крайней мере, у нас правонарушителей не подвергают физической порке, как это в Сингапуре принято.