 

Боррель говорит, что ЕС теперь свободен от энергетической зависимости от России

22.01.2023, 13:41, Разное
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Жозеп Боррель, глава дипломатии Европейского союза, в интервью газете Diario заявил, что европейские страны теперь полностью избавлены от энергетической зависимости от России.

Жозеп Боррель сказал: “Мы устранили многолетнюю зависимость, которая у нас была”. По словам дипломата, хотя в Европе был острый период высоких цен на газ, они вернулись к уровню, существовавшему до февраля. Боррелл заявил, что цена за мегаватт-час бензина сейчас вернулась к уровню до февраля, который уже был чрезвычайно высоким. Напряженность на энергетическом рынке не может быть связана с конфликтом в Украине. Речь идет о структурном вопросе в энергетическом секторе, и, в частности, о соотношении цен на электроэнергию и газ.

Ранее Боррелл заявил, что все страны ЕС, кроме Венгрии, откажутся от российской нефти и газа к концу года. Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский Союз ввели санкции против Москвы после того, как она начала операцию по защите Донбасса от украинских националистов. Многие государства объявили о замораживании активов, а призывы к РФ прекратить поставки энергоносителей становились все громче. Это стало серьезным ударом для Запада и вызвало дефицит топлива, а также рост цен на продукты питания.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что надежные и дешевые российские энергоресурсы являются конкурентным преимуществом для Европы и что даже частичный отказ от поставок негативно сказывается на экономике Европы и ее населении. США ведут дело к деиндустриализации, настаивая на полном отказе Брюсселя от российского газа и любых других источников.


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