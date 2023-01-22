Как подбирать одежду по гороскопу: счастливые цвета для каждого знака зодиака в 2023 году

Если использовать в 2023 году счастливые для своего знака зодиака цвета, рекомендуемые гороскопом, это позволит не только чувствовать себя хорошо, но и достигать целей, а также просто пребывать в хорошем расположении духа. Эти оттенки будут активировать вашу природную энергию и усиливать свойственные вам лучшие качества, что сделает ваш путь в 2023 году более легким.

Если вы овладеете искусством выбора правильных для себя цветов, то сможете повернуть жизнь в свою пользу. Оптимальное использование подходящих тонов – верный способ выйти на путь успеха. Чаще всего человек предпочитает одежду любимых цветов, так как ему нравится видеть себя в этих оттенках. Почему бы не провести эксперимент и не прикупить нечто такое, чего раньше не было в вашем гардеробе?

Овен

Для вас белый и желтый будут цветами, которые принесут удачу в этом году. А вот к красному следует присмотреться особенно внимательно. Овен – огненный знак, которым управляет Марс. Красный цвет может принести овнам успех и удачу во всех начинаниях.

Красный символизирует агрессивность, энергию и подвижность. Если носить одежду этого цвета, можно получить благословение Марса. А вот от черного, синего и зеленого в этом году лучше отказаться, так как это совершенно противоположные оттенки Марса, они только будут стопорить ваши действия и перекрывать энергию.

Телец

Ваши цвета хорошего самочувствия 2023 году – розовый и цвет бело-розового лотоса. Телец – это земной знак, которым управляет Венера, и зеленый цвет может стать настоящим источником энергии для вас.

Астрологи советуют вам носить оба этих цвета или покупать предметы декора, выполненные в таких оттенках. Вы можете приобрести что-то в этом цвете, что будете использовать на особых мероприятиях. Использование счастливых оттенков позволит вам создать подходящие условия для достижения успеха на поприще любви и финансового благополучия.

Близнецы

Желтый и зеленый – это оттенки, которые принесут близнецам успех в 2023 году. Эти цвета символизируют счастье. Также вы можете добавить в свой гардероб одежду белого и розового колера. Они позволят вам восстановить равновесие.

Рак

Ваши цвета – белый, пурпурный, серебристый, золотой и лимонно-желтый. Это счастливые для вас оттенки, которые принесут вам положительные эмоции в этом году. Вообще, жизнь Рака в 2023 году должна стать более радостной. А приносящие удачу оттенки будут только усиливать ваши положительные эмоции.

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Лев

Чтобы привлечь уверенность в себе и карьерный успех, Львам следует выбирать оранжевый, желтый и чисто красный. Это позволит им стать еще более яркими. А если еще носить и украшения из металла, который напоминает золото, то это дополнительно усилит эффект.

Солнце управляет вашим знаком и влияет на него. Такие цвета, как огненно-оранжевый, королевский фиолетовый и золотой будут отражать вашу уникальную природу. Эти оттенки помогут укрепить ваши самые сильные качества, которые будут вас неумолимо продвигать к успеху в этом году. Так почему бы не воспользоваться такой отличной возможностью?

Дева

Согласно звездной таблице на 2023 год, такие оттенки, как синий, зеленый и светло-желтый, могут повысить ваши шансы на успех. Особое внимание следует уделить зеленому, ведь он может позволить вам улучшить навыки общения. А это значит, что ваша личная жизнь может стать более комфортной. Кроме того, и взаимоотношения с коллегами могут стать гораздо более приятными и теплыми.

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Весы

Оранжевый и белый дополняют Венеру – вашу планету-управительницу. Светло-голубой – тоже подходящий для вас оттенок. Это невероятно успокаивающий цвет, который поможет вам обрести душевный покой, когда вокруг вас все и вся будут находиться в напряженном состоянии. И то состояние равновесия, которой порой столь необходимо Весам, чтобы они могли чувствовать себя более комфортно.

Скорпион

Скорпионы скрытны, терпеливы и щедры. Иногда они бывают упрямы и властны, а иногда сентиментальны. Астрологи предсказывают, что белый, красный и оранжевый – это удачные для них цвета в 2023 году. Именно они позволят им быстро адаптироваться к изменениям жизни и всегда быть на шаг впереди.

Стрелец

Темно-желтый или желто-оранжевый – это цвета Стрельца. Зеленый тоже будет являться благоприятным цветом для вас в этом году. Синие оттенки, символизирующие оптимизм, наполнят вас позитивными мыслями, любовью к жизни и приятным волнением. Каждый из них определенно добавит красоты вашей реальности и сделает вас удачливее в новом году.

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Козерог

Черный и фиолетовый – хороший выбор для представителей этого знака в 2023 году. Сатурн – ваша правящая планета – находится в полной гармонии с этими оттенками. Черный цвет поможет вам проявить больше терпения при необходимости.

Желтый и красный – еще два оттенка, на которые вам следует обратить внимание в этом году, ведь они могут подтолкнуть вас к импульсивным действиям, что вам так не свойственно, но порой жизненно необходимо. Кто знает, возможно, спонтанность выведет вас к каким-то новым возможностям в этом году.

Водолей

Считается, что светло-голубой и фиолетовый оттенки принесут в новом году Водолеям удачу и стабильность. Но вы люди, которым иногда бывает свойственна двойственность. А потому можете использовать в качестве своих основных цветов еще и желтый, а также оранжевый.

Рыбы

Оранжевый и желтый – прекрасные цвета для Рыб, так как они дополняют Юпитер, который является доминирующей планетой для этого знака. Юпитер – это планета удачи, изобилия и возможностей. И для того чтобы привлечь удачу, мотивировать себя и стимулировать интуицию, можно использовать одежду розовых цветов.