Личное: “Начала гонять обиду”

Когда человек учится эмпатии, он проходит через один очень сложный этап.

Он пытается смотреть на ситуацию то из субъективного поля, с позиции своих интересов, то из объективного, с учетом интересов партнера, но не может наладить между этими полями связь.

Он чувствует, что его качает и мотает: то кажется, что он прав, то кажется, что не прав.

Чтобы сократить диссонанс между субъективным и объективным полем, нужно увидеть, где самоуважение и уважение к партнеру вступают в конфликт и почему это происходит. Дальше мы потренируемся это делать, а пока разберем письмо, где перед автором стоит такая задача.

fullspeedaheadd

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Читаю Ваш блог уже 6 лет и благодарна за его открытие судьбе и Вам, разумеется!

Мне 36 лет, замужем, адвокат, в данный момент нахожусь на третьем месяце беременности. Мужу 37, работает в банке в сфере управления.

Мы с супругом и нашими, но изначально моими друзьями, собирались полететь в отпуск в горы кататься на сноубордах, ну а я планировала просто дышать свежим воздухом и наливать на спусках им какой-нибудь глинтвейн. В какой-то момент стало понятно , что друзья хотят поехать на машине в Мурманскую область, что для меня совершенно неудобно. Я сказала мужу, что готова ехать, но не нонстопом, а с ночёвкой, т. к. в моём положении это было бы тяжело. Предложила поехать на моей, либо на его машине.

(Вот здесь у нее “мы”, но между ее планами и планами мужа – разница. Муж хотел бы покататься с друзьями, автор хотела бы подышать воздухом и посмотреть со стороны, как они катаются. Она интегрируется в их компанию за счет того, что “изначально друзья ее”, и за счет того, что она могла бы пригодиться как наливатель глинтвейна. То есть она понимает, что она временно лишняя в компании сноубордистов в силу беременности, но считает это несправедливым)

Мужу это предложение не понравилось : толи из-за денег на топливо, толи из-за ответсвенности за автомобиль, он на своей машине так далеко не ездил раньше, в отличие от меня, я всю свою юность проработала дальнобойщицей, у меня были свои грузовики, на одном ездила сама, ещё на два посадила водителей. Муж при любой возможности ездил со мной в дальнобои, но исключительно на пассажирском.

Потом предложила полететь на более благоустроенный курорт вдвоём ( куда изначально и планировали), но он сказал, что ему одному будет не интересно кататься.

(Беременные жены часто хотят, чтобы мужья отказались от активного отдыха и от тусовок, чтобы переживать вместе с ними беременность, ведь ребенок общий. А мужья часто считают это женским эгоизмом, поскольку у них нет медицинских показаний для такого отказа и единственным показанием они считают зависть и ревность жен. На самом деле есть вектор косяка и в том, что мужья не хотят ограничивать свою активность, и в том, что жены требуют эту активность ограничить. Где проходят границы, как думаете? Как правильно поступать, чтобы не было векторов косяка?)

Мой друг спросил меня, едем ли мы с ними, я ответила, что одним днём я не поеду, а вот муж мой едет с вами.

Я знала, что он очень хочет поехать с ними, поэтому сама настояла на том, чтобы он ехал. У нас разный подход. Я люблю сама выбирать место, куда ехать, автономность, отдельный номер, а не съемную на всю толпу квартиру. За себя я плачу сама, у нас с мужем все расходы пополам, а разница в доходах компенсируется моими покупками мототехники и строительном дома для моих родителей.

(Муж любит компанию и едет ради коллективного отдыха. Именно поэтому он не видит смысла в том, чтобы ехать вдвоем с женой на другой курорт и даже в том, чтобы добираться с ней на машине. Ему кажется, что беременная жена может побыть дома, пока он покатается, ведь он не беременный и ничем не рискует в отличие от нее. Наша автор имеет другое мнение, однако, избегая ссоры, делает вид, что “сама настояла”)

Настал час и супруг уехал с моими друзьями. В тот же день у меня случился нервный срыв, я начала гонять обиду, что он уехал, что отказался ехать на машине двоем. Кроме того, у моего лучшего друга, который правит балом на всех тусовках, появилась девушка, хотелкам которой приходится подчиняться всей компании и у нас с ней уже неоднократно были конфликты.

(Два акцента тут у автора: муж уехал не со своими, а с ее друзьями, и муж хотел поехать с ними, отказавшись ехать на машине с ней. Гнев и обида – симптомы нарушения ваших границ, но если вы не уверены, что ваши границы нарушили, вас будет качать то в обиду, то в недовольство собой за обиду)

Все это вертелось у меня в голове трое суток, я практически не спала, все время рыдала, я когда пришла в женскую консультацию, мне намерили давление около 170 и, разумеется, начали его понижать, запретили нервничать.

Сейчас я пью пустырник и глицин , всеми силами стараюсь сдерживать слёзы, подуспокоилась ради малыша, которого я очень сильно жду и трепетно выполняю все рекомендации врачей.

(Самая главная рекомендация врачей – избегать стресса. Автор ее не выполняет, но считает, что выполняет все рекомендации трепетно. Здесь у автора та же проблема, что и выше: она хочет думать, что является более сильной, чем есть)

Уважаемая Эволюция, как мне вести себя по возвращении мужа? Я понимаю, что это все гормоны и его вины передо мной нет. Но мне бы не хотелось положительно подкреплять такие поездки. Встретить довольной и счастливой, что он вернулся? Лечь спать и сделать вид, что сплю, когда зайдёт? Или вообще уйти из дома и сказать, что поехала на ночное задержание, например?

(Я не знаю, что имеют в виду женщины, когда говорят “гормоны”, но на локус контроля гормоны не влияют, они могут влиять только на остроту реакции. То есть если вы хорошо видите, где ваши границы, гормоны не сделают вас истеричкой. В данном случае автор выбирает между уважением к интересам мужа (“встретить счастливой”) и уважением к своим интересам (не скрывать обиду). Скрывать обиду нужно, когда вы видите, что ваша обида мимо границ. Обиду в границах можно не скрывать, но ровно в той степени, сколько она в границах. То есть автору надо определиться, есть ли косяк у мужа и какого размера. Предлагаю вам ей помочь, а затем определить верную реакцию)

Благодарю Вас за то, что дочитали!