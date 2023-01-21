«Вопрос жизни и смерти» — депутат «Непокорённой Франции» раскритиковала пенсионную реформу Макрона

Пенсионная реформа станет «смертельным» ударом для наименее обеспеченных групп населения во Франции, считает депутат «Непокорённой Франции» Клеманс Гетте. В эфире BFM TV она упрекнула президента Эммануэля Макрона в высокомерии и нежелании отказаться от непопулярной меры, тогда как подавляющее большинство работающих французов выступают против неё.

КЛЕМАНС ГЕТТЕ, депутат от «Непокорённой Франции»-NUPES от департамента Валь-де-Марн: Укажу, что в конечном итоге это вы (правительство. — ИноТВ) поставили систему в опасность. Когда вы освобождаете (работодателя. — ИноТВ) от отчислений, вы нарушаете баланс системы. Почему вы это делаете? Потому что с философской точки зрения вас это беспокоит, эта система социальной защиты и солидарности. Вы уже нанесли удар вашей реформой пособия по безработице, а теперь вы нападаете на матпомощь. Вас это беспокоит по существу.

Вернусь к речевым оборотам советника Макрона, который заявил, что эти протесты будут «смертельными». Смертельной станет эта реформа. Почему мы боремся и почему продолжим бороться все последующие недели? Потому что на кону вопрос жизни или смерти, особенно для наименее обеспеченного населения нашей страны.

К тому же я хочу добавить, что сейчас мы столкнулись с высокомерием президента Макрона. Если бы когда-нибудь Макрон заявил: «Мы отказываемся, сейчас неподходящий момент, сделаем по-другому» и пришёл бы на вашу передачу, чтобы объяснить, что да, это неподходящий момент, и в конце концов в этом нет необходимости. Здесь же перед нами один человек, который говорит 93 процентам трудоспособного населения, возражающего против реформы: «Я это сделаю. Меня для этого выбрали». При этом его выбрали не для этого. Его выбрали по умолчанию, чтобы не пропустить Марин Ле Пен и ультраправых, и на протяжении всей избирательной кампании распространяли ложь. Вернусь к минимальной пенсии в 1200 евро. Это ложь, никто не будет получать такую минимальную пенсию в 1200 евро.

Дата выхода в эфир 20 января 2023 года.