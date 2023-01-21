Абрамченко назвал загрязнение океанов пластиком чудовищным

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила РИА Новости, что при сохранении нынешних темпов потребления пластик в океане к 2050 году превзойдет рыбу.

“Это просто безумие, что каждая конфета и банан поставляются в отдельной упаковке. Мы, потребители, сделали это. Это было то, за что мы голосовали в течение многих лет. Мы голосовали за это ногами на протяжении многих лет. Предприятия просто последовали за нами и монетизировали то, что мы хотели. Это может привести к катастрофе: 10 000 000 тонн пластика выбрасывается в океан каждый год. К 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы”, – заявила она.

Абрамченко заявила, что задача штатов – продвигать переработку отходов и поощрять инвестиции со стороны бизнеса. Регионы уже в состоянии их создавать, поэтому легко отсортировать проекты, которые уже были сделаны ранее. Проблемой остается создание перерабатывающих мощностей.

“Моя роль в этом процессе заключается в том, чтобы напомнить всем участникам процесса, что объемы утилизации отходов должны быть сокращены вдвое”, – сказала вице-премьер. По ее словам, это возможно путем изменения культуры потребления.

Российский бизнес готов инвестировать в инновационные технологии переработки отходов, несмотря на то, что повестка дня ESG почти забыта.