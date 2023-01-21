Абрамченко обсуждает планы по поддержке АПК в новых регионах

Россия предоставила поддержку агропромышленному комплексу (АПК) на новых территориях в период с 2023 по 2024 годы. В 2025 году предполагается интегрировать эти территории в нормативно-правовую базу Российской Федерации. Об этом РИА Новости пояснила Виктория Абрамченко, заместитель председателя правительства России.

Она отметила, что пока сложно говорить о количестве сельхозпроизводителей во вновь созданных регионах. В основном потому, что на них не распространяется государственная помощь. В 2023 году мы будем собирать официальную статистику по земельным и юридическим лицам фермеров, а также предпринимателей, владельцев и хозяйств. Мы также заложили в бюджет средства на меры поддержки. Мы заложили в бюджет меры поддержки. Абрамченко заявила, что мы планируем интегрировать все новые территории в нашу нормативно-правовую базу к 2025 году”.

Она отметила, что до этого времени из федерального бюджета будут финансироваться программы социально-экономического развития новых территорий.

Абрамченко также заявила, что РФ уже отправила тысячи мусоровозов и контейнеров, которые будут перевезены на новые территории в 2022 году. Сейчас мы работаем над тем, чтобы определить, где именно следует разделять отходы. Вице-премьер заявила, что в этом году мы утвердим территориальные планы управления отходами для новых территорий по аналогии с другими регионами. Она заявила, что территории будут реализовывать почти все федеральные проекты. Эти мероприятия необходимы в рамках национального проекта “Экология”, который направлен на улучшение жизни граждан.

По словам Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства России, за счет присоединения новых территорий РФ может увеличить урожай сельскохозяйственных культур примерно на 5 млн тонн. Об этом он рассказал журналистам в октябре.