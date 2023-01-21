 

Правозащитники предложили давать частным адвокатам, не сумевшим помочь подзащитным, часть их срока

21.01.2023, 17:33, Разное
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Совет по правам человека выступил с новой революционной идеей о реформе системы правосудия – раз уж государство не хочет избавляться от института адвокатуры, следует ужесточить ответственность для защитников, не сумевших помочь своим клиентам.

Для частных адвокатов предложено назначать 25% штрафа, присужденного клиенту, или 10% его срока, но не менее 1 года.

Если инициатива будет принята, она не распространится на государственных адвокатов. Правозащитники объясняют это тем, что назначенный государством защитник понимает интересы своего заказчика (того, кто платит ему зарплату), в то время как частные адвокаты на деньги преступников саботируют систему правосудия.

В СПЧ также отмечают ущерб, который частные адвокаты наносят репутации системы правосудия. К тому же они подрывают два фундаментальных права россиян: право на обвинительные приговоры и право на исправление (через государственную исправительную систему).

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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