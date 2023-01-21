Нумеролог Михай Воропкевич рассказал, какие открытия ожидают всех в 2023 году по их персональному числу судьбы

Хотите узнать, что ожидает вас в наступившем 2023 году? Для этого вычислите свое персональное число судьбы, сложив число своего рождения, порядковый номер месяца и год рождения. Например, если вы родились 12 февраля 1985 года, тогда подсчеты будут следующими: 1+2+2+1+9+8+5=29. Упрощаем до однозначного: 2+9=11=1+1=2. То есть ваше персональное число судьбы равно двум.

В зависимости от получившегося у вас числа читайте расшифровку-предсказание от нумеролога Михая Воропкевича.

1: Готовьтесь к переменам

Согласно прогнозу эксперта, для вас 2023 год будет весьма позитивным. Ожидаются благоприятные перемены, которые точно вас порадуют. Например, если вы одиноки, то именно в этом году можете повстречать достойного партнера для создания семьи. Также возможны изменения на работе: переход на другую должность или поиск нового работодателя.

2: Соблюдайте осторожность

В этом году вы можете столкнуться с некоторыми трудностями. Вызваны они обилием соблазнов и искушений, которым может быть сложно противостоять. Но если вы сможете обуздать свои эмоции и сохранить здравый смысл, логику, аналитическое мышление, тогда вам точно удастся избежать многих проблем. Закаляйте свой характер и силу воли.

3: Тайное становится явным

Если у вас были внебрачные связи, то готовьтесь к тому, что правда всплывет в этом году наружу. Все, что вы упорно скрывали, станет известно многим людям. Это год великих разоблачений.

В 2023 году, по мнению нумеролога, у вас возникнет желание много путешествовать, сменить обстановку. К счастью, благоприятное финансовое положение позволит вам осуществить задуманное.

4: Проявляйте осознанность

В этом году легкомысленность строго карается. Если не будете принимать осознанные и взвешенные решения, то рискуете столкнуться с рядом трудностей и препятствием на своем пути. Нумеролог не рекомендует вступать в серьезные отношения с тем партнером, в котором вы не до конца уверены. Уделите особое внимание своему здоровью, не относитесь к нему халатно. Не помешает пройти медицинское обследование.

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5: Год путешествий

В этом году у вас возникнет большое желание сменить обстановку. С удовольствием вы будете отправляться в дальние поездки и путешествия. По мнению нумеролога, это правильное решение. Путешествия принесут вам немало пользы и откроют еще больше возможностей.

В этом году вам следует проявлять больше чуткости и сострадания по отношению к окружающим людям. Совершайте добрые поступки для получения «плюсиков» в свою карму.

6: Прислушивайтесь к интуиции

В этом году у вас будет феноменальная интуиция, поэтому обязательно прислушивайтесь к внутреннему голосу. Чутье вас не подведет. Не тратьте свою энергию на токсичных и недостойных людей. Контактируйте только с теми, кто вам импонирует.

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7: Новые возможности

Это будет позитивный для вас год прекрасных открытий. Перед вами откроется много новых перспектив и возможностей. Рассматривайте действительно достойные проекты, чтобы не размениваться по мелочам. Чтобы вам было легче принимать решения, старайтесь оценивать ту или иную ситуацию в целом.

8: Удача в карьере, любви и финансах

Вас можно назвать счастливчиком года. Успех будет сопутствовать вам во всех сферах: любви, карьере, деньгах. У вас могут появиться новые неожиданные источники дохода и в целом материальное положение точно улучшится.

Только будьте осторожны: не берите сверх меры, не жадничайте, чтобы не потерять все, что приобрели. Убедитесь в чистоте своих помыслов.

9: Личная жизнь в приоритете

В этом году на первый план выйдут любовные отношения. Если вы находитесь в паре, тогда могут возникнуть некоторые разногласия с партнером. Не переживайте: это лишь проверка на прочность чувств, чтобы вы поняли, ваш это человек или нет.

Запланированные проекты могут реализоваться с задержкой.