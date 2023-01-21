 

“Вернулся в Россию, приполз на коленях”: потасканный Панин раскрыл правду о приезде на Родину

21.01.2023, 17:10, Разное
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Актер, прославившийся в России благодаря фильмам “ДМБ”, “Даун хаус” и “Жмурки”, в 2020 году уехал в Испанию. И с тех пор не упускает возможности полить Родину грязью, при этом время от времени наведываясь в родные края, чтобы подзаработать.

Алексей Панин всячески отрицает, что скучает по России, хотя и говорит, что хотел бы иметь возможность приезжать сюда в баньку и на могилу к матери. При этом он то и дело публикует архивные снимки с мэтрами российского шоу-бизнеса – видимо, все-таки ностальгия заела.

Конечно, в прессе эти события не проходят незамеченными. “Дни.ру” писали, что вернувшийся в своих мечтах в Россию артист упал на колени перед солидным мужчиной – Юрием Яковлевым. Алексей Панин не пропустил этот материал и, вероятно, не читал дальше заголовка.

Артист решил раскрыть подписчикам правду о приезде на Родину. Звезда “Жмурок” вышла на связь сразу после пробуждения в весьма потасканном виде – с опухшим после сна лицом, без одежды.

“Только проснулся, а мне уже со всех концов земли какие-то очередные статьи желтой прессы, в которой пишут, что я вернулся в Россию, приполз на коленях, припал перед кем-то! Я в Испании, сплю дома, все прекрасно”, – заявил Алексей Панин.

Что ж, вероятно, теперь поклонники могут не переживать за актера.


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