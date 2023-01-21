37-летняя Крисси Тейген показала, как выглядит через неделю после родов

Модель и теперь уже трижды мама Крисси Тайген пока еще приходи в себя после недавних родов, при этом не забывая делиться событиями из своей жизни в соцсетях. Так, на днях она поделилась со своими подписчиками первым снимком новорожденной дочери, кторую назвали Эсти Максин Стивенс. А сегодня опубликовала еще один личный кадр,на котором изображена сама.

На снимке Крисси совсем без макияжа позирует вместе с мужем, а ее живот перетянут бандажом, каким пользуются многие мамочки, чтобы сохранить фигуру после родов.

Сегодня любовь и исцеление посланы в мое чрево! — подписала фото модель.

Напомним, очередное пополнение в семье модели и ведущей Крисси Тейген и музыканта Джона Ледженда случилось на прошлой неделе. А о том, что они станут родителями в третий раз, стало известно в начале августа.

На протяжении всей третьей беременности Крисси не скрывала от фанатов интересное положение и регулярно делилась новыми снимками, а также выходила в свет. Так, в начале сентября прошлого года они с Джоном появились на ковровой дорожке церемонии награждения “Эмми”. А всего через несколько дней после этого беременная Тейген снялась в новом романтическом клипе своего возлюбленного, который тот выпустил к 9-й годовщине брака.