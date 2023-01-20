“Многим кажется, что я романтичная тургеневская барышня”: Катерина Шпица о любимых ролях, танцах гоу-гоу, участии в телешоу и книгах для раздумий

Катерина Шпица к своим 37 годам имеет десятки картин в своей фильмографии, является популярной и востребованной актрисой. Она воплощает на экранах разные образы и может сыграть как дерзкую хулиганку, так и застенчивую кроткую барышню.

О любимых ролях

По словам Шпицы, мнение о ней складывается в первую очередь из-за внешних данных. Многим кажется, что она нежная и романтичная тургеневская барышня. Сама же Катерина рекомендует посмотреть те картины с ее участием, где она предстает в более дерзких образах. Перечисляя свои любимые роли, Шпица выделила следующие: Люба из «Куприн. Яма», Зинка-Гитлер из «Огни притона». Это неочевидные образы, но в них происходит максимальное раскрытие многогранности знаменитости.

О выборе профессии

Шпица начала заниматься в театральной студии в 13-летнем возрасте. При этом после школы поступила на юридический факультет, но продолжила параллельно развивать актерскую карьеру. Кинодебют состоялся, когда Катерина училась на втором курсе института.

Тогда пришло осознание, что хочется развиваться именно в актерстве. В этой сфере Катерина чувствует себя как рыба в воде. По признанию актрисы, в данную сферу она пошла по велению сердца и души. У нее не было мотивации в славе, популярности, богатстве, хайпе.

О танцах гоу-гоу

Будучи студенткой, Катерина получала повышенную стипендию в размере 450 рублей. Этих денег явно не хватало для обретения финансовой независимости. Поэтому она стала подрабатывать в ночном клубе: танцевала гоу-гоу. За вечер было три выхода по 15 минут каждый и плата за смену в размере 500 рублей.

Танцами гоу-гоу Шпица начала заниматься еще в Перми и продолжила даже по приезду в Москву. Она перестала работать в ночных клубах только в 2009 году, когда на экраны вышел сериал «Катя», который прославил начинающую артистку на всю страну.

Об участии в телешоу

Шпица принимала участие в различных телешоу: «Ледниковый период», «Танцы со звездами», «Точь-в-точь». Актриса признается, что соглашалась на съемки не ради хайпа и желания привлечь к себе внимание широкой аудитории, а тоже по велению сердца. Катерина говорит, что какие-то проекты находят отклик: сразу возникает мысль попробовать себя в той или иной сфере. Тогда Шпица принимает предложение от организаторов.

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Катерина вспоминает, что самым кропотливым и непростым был проект «Точь-в-точь». Там нужно было оттачивать актерское мастерство и вокальные данные, копируя мимику, движения и голос человека, в которого было необходимо перевоплотиться.

О книгах для раздумий

Катерина любит читать и обязательно посвящает себя этому занятию, когда есть свободное время. Она рассказала о своих любимых книгах и перечислила следующие произведения: «Источник» Айн Рэд, «Роза Марена» Стивена Кинга, «Искусство любить» Эриха Фромма, «Беседы с Богом» Нила Уолша.

Артистка призналась: чтобы лучше узнать человека и составить о нем впечатление, она спрашивает, какие книги он любит читать, каких авторов предпочитает. Уже исходя из такого ответа можно понять, «чем дышит» незнакомец, каков его характер. Шпица вспомнила, что когда познакомилась с будущим мужем, то именно он порекомендовал ей почитать Стивена Кинга «Роза Марена». И хотя тема абьюза в семье Катерине не была близка, она все равно почему-то сильно прониклась к главной героине, стала рассуждать на тему психологической сепарации.

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По словам Шпицы, если бы во времена, когда она была подростком, были распространены психологи, то ей самой удалось бы избежать многих проблем и понять некоторые вещи не через свой горький опыт.

О роли семьи

Шпица отмечает, что только в семье, в отношениях с партнером человек может познать все глубины своей души, максимально раскрыться. Дом, по словам артистки, — это то место, где можно быть самим собой, снять все маски. Поддержка близких играет важное значение для актрисы. Шпица не представляет, как бы смогла пережить тяжелые времена, трудности без своих близких.

Катерина старается найти оптимальный баланс между работой и личной жизнью. Например, после 9 вечера она не ведет деловых переписок, не отвечает на сообщения или звонки от коллег. Выходные — это дни, когда Шпица также находится вне зоны доступа для всех, кроме близких.

О воспитании сына и роли отчима

Недавно Катерина во второй раз вышла замуж. До этого она находилась в статусе матери-одиночки, воспитывала сына. Артистка признается, что новый муж нашел общий язык с ее ребенком. Тем не менее, он является для мальчика отчимом. Катерина признается, что слово «отчим» в их семье не имеет негативного окраса. Сын знает, кто его биологический папа, и поддерживает с ним контакт.

Говоря о ребенке, звезда признается, что пока не видит у него какого-то ярко выраженного таланта. Пока он еще растет, познает себя и окружающий мир. По мнению актрисы, самое главное — это не сломать, не задавить ребенка, а дать ему свободу самовыражения. Шпица признается, что не требует от сына только пятерок. В целом мальчик учится хорошо, но иногда приносит тройки. По словам артистки, она не делает из этого трагедии.