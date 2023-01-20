Письмо будущему мужу: упражнение, которое поможет упорядочить мысли и подумать о жизни

Чтобы понять, какого именно человека вы хотите видеть рядом, а также отправить заявку на замужество во Вселенную, нужно написать письмо своему будущему мужу. Это упражнение поможет вам увидеть воочию свою цель, а также больше узнать о самой себе.

Подготовьтесь к написанию письма

Выберите удобное для вас время, найдите укромный уголок в доме или отправляйтесь на природу (как вам будет удобно). Письмо можно написать на компьютере, однако в этом случае не будет стопроцентного эффекта. Лучше взять ручку и бумагу и написать послание от руки. Эпистолярный жанр в последнее время несколько позабыт и недооценен, а ведь он поможет вам не только упорядочить мысли, но и заглянуть в самые потаенные уголки вашей души.

Напишите о себе и своих желаниях

Это письмо в первую очередь необходимо вам, поскольку благодаря ему вы сможете понять, чего хотите от жизни. Опишите условия и обстоятельства, в которых хотите оказаться и с которыми вам приятно столкнуться. Подумайте о самом идеальном сценарии того, как вы повстречаетесь с будущим мужем, какие между вами сложатся отношения, что станет главным и второстепенным для вашей семьи. Можете быть максимально романтичными и писать обо всем том, что, по вашему мнению, является основой любви и отношений в долгосрочной перспективе.

Затроньте все важные аспекты

Теперь пришло время стать более практичной и уделить внимание всем главным жизненным аспектам. Подумайте над тем, что вы сможете предложить своему будущему избраннику и что хотите услышать в качестве предложения взамен. Поразмышляйте над тем, где вы будете работать, жить, сколько иметь детей, какой выбрать формат общения (максимум доверия и максимум свободы или некоторые ограничения при обязательном наличии собственного пространства). Не забудьте коснуться материального аспекта, поскольку он также является очень важным. В этой части письма можно меньше мечтать и проявлять больше практичности и реалистичности, чтобы окончательно понять себя и свои истинные желания.

Подумайте над тем, что может вызвать на вашем лице улыбку и умиление

Как ни странно, наличие чувства юмора и его присутствие в общении между партнерами часто остается без внимания. Люди не всегда задумываются над тем, что их может порадовать или развеселить. Вашей задачей является затронуть и эту тему, предварительно оценив важность веселого и приятного времяпрепровождения. Быть может, у вас есть любимая игра, которая позволяет вам и близким беспечно веселиться и получать удовольствие. Наверняка вы захотите, чтобы она понравилась вашему избраннику. А может, у вас есть другие новые идеи, которые вы предложите партнеру и с надеждой рассчитываете на его одобрение. Получение позитивных эмоций — это залог гармоничных отношений и крепкого психического здоровья, поэтому обдумайте эту тему.

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Опишите свадьбу своей мечты

Все важные аспекты в долгосрочной перспективе вами затронуты, осталось придумать свадьбу своей мечты. Углубитесь в подробности, не задумываясь над тем, хватит ли вам сегодня сил и средств для воплощения задуманного. Дайте волю фантазии, продумайте свой наряд и стиль жениха, как будет оформлен зал или в каких именно условиях вы планируете проводить торжество. Сколько будет гостей, кем вам приходятся эти люди (можете представить своих будущих родственников). В общем, пишите все, о чем мечтаете, это будет посыл во Вселенную.

Вместо заключения

Запечатайте письмо и постарайтесь сохранить. Когда повстречаете своего любимого, у вас будет возможность сравнить, насколько ваши мечты сбылись, а планы осуществились. Возможно, вы прочитаете эти строки втайне от избранника, а может, прочтете вместе с ним и с удивлением обнаружите, что будущий муж получил ваше письмо и поспешил появиться на вашем жизненном пути.