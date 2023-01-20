Редкий выход – Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший впервые за 15 лет появились на ковровой дорожке вместе

Верится с трудом, но супруги-актеры Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший не появлялись на светских мероприятиях вместе уже более 15-ти лет. Однако накануне в лос-анджелесском театре Harmony Gold состоялась премьера нового шоу “Волчья стая”, где Сара Мишель исполняет главную роль — и Фредди решил поддержать возлюбленную.

На ковровой дорожке Геллар появилась в мини-платье с фактурной цветочной аппликацией в природных оттенках, а также атласных бордовых лодочках. Ее супруг предпочел более рок-н-ролльный образ — для редкого выхода в свет он выбрал черный аутфит из бомбера, шляпы, брюк-карго и грубых ботинок.

Кстати, на премьере присутствовал и коллега Сары Мишель Геллар по сериалу “Баффи — истребительница вампиров” Джеймс Мастерс, сыгравший вампира Спайка. О том, как сложилась судьба актеров культового телехита, мы писали в отдельном материале.

Последний раз Сара Мишель Геллар и Фредди Принц-младший выходили на ковровую дорожку вместе в июле 2007 года на лондонской премьере “Лака для волос”. Пара познакомилась на съемках слэшера 1997 года “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”, но романтические отношения между ними завязались лишь три года спустя. Они поженились а сентябре 2002-го и воспитывают двоих общих детей — 13-летнюю Шарлотт Грейс и 10-летнего Рокки Джеймса.

Кадр из фильма “Я знаю, что вы сделали прошлым летом”