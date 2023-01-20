Немецкий концерн BASF потеряет миллиарды из-за ухода из России

Немецкая компания Wintershall, являющаяся дочерней компанией химического концерна BASF, сворачивает свой бизнес в России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Как отмечает издание, из-за этого BASF, и без того пострадавший от энергетического кризиса, потеряет около €5,3 млрд.



AP

Спустя практически год после начала украинского кризиса немецкая энергетическая компания Wintershall Dea вынуждена свернуть свой бизнес в России, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По словам председателя правления компании Марио Мерена, Wintershall больше не может работать в России, как раньше.

Как пишет издание, Wintershall имеет долю в трёх проектах на Южно-русском газовом месторождении и Ачимовском месторождении. После начала спецоперации на Украине Wintershall не стала уходить из России, несмотря на то что так поступили многие другие иностранные энергетические компании, такие как Total, Shell и Enel.

Компания Wintershall Dea является дочерней компанией немецкого химического гиганта BASF, отмечает издание. Её уход с российского рынка принесёт BASF потери в размере €5,3 млрд. Таким образом, Wintershall становится для BASF «камнем на шее», приносящим убытки.

Как отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, 2022-й год закрылся для BASF c негативным балансом в €1,38 млрд. Для сравнения, в 2021 году концерн был в плюсе на €5,52 млрд. Издание подчёркивает, что BASF особенно сильно пострадал от роста цен на энергию, поскольку концерн является крупнейшим в Германии промышленным потребителем газа.