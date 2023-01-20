Мнение: О трёх «нехороших» и громких сигналах Путину… Крыму приготовиться?

В какой-то мере, это последствия «уркаганского» стиля российской дипломатии, который укоренился в последние годы усилиями многолетнего главы МИД РФ Сергея Лаврова, к которому теперь присоединился и замглавы Совбеза Дмитрий Медведев своими громкими филиппиками в Телеграм по внешнеполитическим вопросам. Самые резонансные заявления в этой стилистике, наверное, до сих пор у всех на слуху и в напоминаниях не нуждаются. С другой стороны, обе эти персоны всего лишь толковые исполнители, чутко улавливающие веяния на самом верху…

Так что это всё отражает характер самой внешней политики. На который теперь пошла «ответка» — и сигналы нехорошие.

1. На днях глава Сербии, одной из немногих квазисоюзниц России, Александр Вучич повторил свои прежние заявления, что «Крым и Донбасс всегда будут частью Украины». Но теперь Сербия пошла ещё дальше и объявила что окажет помощь Украине в восстановлении разрушенных объектов энергетической инфраструктуры. «Правительство Сербии приняло решение направить в Украину гуманитарную помощь, в приоритетном порядке оборудование с целью поддержки электроэнергетической системы этой страны», — говорится в сообщении сербского кабмина. Прежде Белград старался лавировать в этих вопросах, но теперь он всё же определился с генеральной линией.

2. В МИД Ирана тоже сообщили, что Тегеран не признает вхождение Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. И это заявление прозвучало сразу после сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин обсудил с президентом Ирана энергетическое и транспортное сотрудничество, ситуацию в Сирии. То есть, Тегеран очень громка показывает, что даже он, «изгой», сегодня дистанцируется от России. Отчасти потому, что Кремль начал слишком активно показывать на публику скорость сближения со страной, но отчасти, вероятно, с подачи своего главного союзника — Китая. Который в политическом плане также сохраняет дистанцию от РФ, несмотря на рост двустороннего товарооборота.

3. Из Пентагона прозвучало заявление, что #США поддерживают Украину в стремлении вернуть территории любыми средствами. И эти слова прозвучали в качестве комментария к публикации NYT о возможности ударов по Крыму. По версии газеты, в Вашингтоне готовы помочь Украине нацелиться на Крым и наносить удары по полуострову, даже если такой шаг увеличивает риск эскалации. Администрация Джо Байдена якобы пришла к выводу о том, что, если ВСУ смогут показать России, насколько её контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит украинскую позицию на любых будущих переговорах.

А чем на это ответит #Россия, кроме размещения ЗРПК на крышах высотных зданий в Москве? Неужели всё-таки «применит»?

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