Мнение: Орбан заручился поддержкой венгров для сопротивления новому пакету санкций ЕС

Венгрия считает, что, вводя всё новые санкции в отношении России, ЕС слишком сильно вовлекается в украинский кризис, и это не способствует достижению мира. Поэтому венгерский лидер Виктор Орбан, заручившийся поддержкой своих граждан, скорее всего воспрепятствует или по крайней мере затормозит десятый пакет антироссийских санкций. Такой шаг поспособствует улучшению отношений с Москвой и Минском, говорит в интервью Wirtualna Polska аналитик Доминик Хей.



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Уже во второй раз венгерское правительство хочет, чтобы имена четырёх приближённых к Владимиру Путину российских олигархов вычеркнули из санкционного списка ЕС. Впервые такое заявление поступило от него прошлой осенью, когда решалась судьба продления санкций ЕС на полгода. Постоянный представитель Польши при ЕС Анджей Садось назвал такие действия «непонятными и постыдными». Более того, сейчас, когда в ЕС оживлённо обсуждают десятый пакет санкций в отношении РФ и Белоруссии, Виктор Орбан готовит почву для противодействия им, пишет Wirtualna Polska.

В соцсетях венгерский лидер похвастался результатами общенародных консультаций, в ходе которых граждане выразили своё отношение к санкциям ЕС. По мнению политиков партии «Фидес», консультации — это тот инструмент, который «служит демократии». У экспертов, однако, нет сомнений в том, что они преследуют лишь свои политические цели. Как сам процесс голосования, так и ключ, в котором были заданы вопросы, вызывают сомнения. Они касались санкций на нефть, газ, угль, возможного введения санкций на ядерное топливо и проекта расширения АЭС «Пакш», а также ограничения туризма. Санкции авторы вопросов непосредственно связывали с повышением цен на продукты, проблемами с поставками продуктов и в целом с бременем для экономики, отмечает портал.

«Тот факт, что 97 процентов принявших участие в этих консультациях людей выступят против санкций, было легко предвидеть, это было очевидно. В них принимают участие те, кто поддерживает Виктора Орбана, то есть покупаются на линию нарратива партии «Фидес». Это те люди, которые верят в то, что из-за антироссийских санкций у них более высокая инфляция, которая сейчас практически на уровне 25 процентов. Консультации были нужны для того, чтобы в ходе обсуждения десятого пакета санкций ЕС в отношении РФ Орбан мог сказать, что он с ним не согласен», — объясняет аналитик Института Европы эксперт Доминик Хей.

По его словам, это известный метод Орбана ещё 2017 года, когда он принёс с собой коробку с голосами и поставил её на стол во время заседания Европейского совета. Тогда он подчеркнул, что это голос венгров, которые хотят остановить Брюссель. «Венгерское правительство задействует большие силы и ресурсы, чтобы общество не поддержало санкции», — добавляет эксперт.

Он напоминает, что после того, как пресс-секретарь Еврокомиссии дистанцировался от результатов консультации, венгерские СМИ возмутились тем, что мнение голосовавших не принимается во внимание. «Для «Фидес» сама по себе явка не имеет особого значения, было известно, что против санкций должно быть большинство. Орбану нужен был какой-то инструмент, чтобы избежать обвинений в том, что он автократ, следовательно, он показывает, что такова воля общества», — подчёркивает он.

Доминик Хей рассказывает: суть дела состоит в том, чтобы отношения между Венгрией и Россией не ухудшались. Более того, он считает, что реальная цифра венгров, выступающих против санкций, колеблется на уровне 80%. «Венгры воспринимают войну совершенно иначе, нежели поляки, там нет ни капли романтизма, ни солидарности в плане дополнительных расходов в сложившейся ситуации. «Фидес» считает, что во всём виноваты санкции ЕС и продолжающаяся война, то есть Украина, которая не сдаётся, не садится за стол переговоров», — объясняет эксперт.

Виктор Орбан уверен, что, вводя всё очередные санкции, ЕС слишком сильно вовлекается в украинский кризис, а это никак не способствует миру. Более того, само венгерское общество не так сильно переживают за судьбу украинцев. Им кажется, что конфликт разворачивается где-то далеко. Они уверены, что заправка автомобиля и газ обходится сегодня куда дороже, потому чтоь«американцы вооружают Украину и продают больше СПГ. Вне зависимости от своих взглядов, венгры очень сильно чувствуют на себе инфляцию.

Эксперт также обращает внимание на значимый звонок министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто своему белорусскому коллеге, в ходе которого он сказал, что все меры, которые несут риск продления или эскалации украинского конфликта, несовместимы с интересами Венгрии. По мнению аналитика, это явный сигнал тому, что со стороны Будапешта наступит противодействие дальнейшим санкциям ЕС.