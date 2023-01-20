«Никто не хочет работать до гробовой доски» — во Франции прошли многотысячные демонстрации против пенсионной реформы

Десятки тысяч людей собрались на улицах французских городов, чтобы выразить протест против объявленной властями пенсионной реформы, пишет TF1. Как отмечает телеканал, во многих частях страны активность протестующих беспрецедентная. Демонстранты намерены заставить правительство услышать свой голос и отказаться от повышения пенсионного возраста.

Демонстрация в Марселе началась рано утром. Город славится своей большой протестной активностью. К примеру, в 2010 году протестовать против реформы, повысившей пенсионный возраст с 60 до 62 лет, на улицы вышло 13 тысяч человек.

ЖЕНЩИНА: Мы не хотим оставаться на службе до 65 лет и платить взносы ради того, чтобы работать в магазине.

Тринадцать лет спустя демонстрантов не меньше — и речи почти те же.

МУЖЧИНА: Мы совсем недовольны. Если мы себя не покажем, они скажут, что все французы согласны, а это неправда.

Западнее, в Нанте — ещё одном центре общественного недовольства — в 2010 году на улицы, по данным профсоюзов, вышло 10 тысяч демонстрантов, в 2019-м против прогрессивной пенсионной системы — 25 тысяч. Сегодня, по первым оценкам профсоюзов, по мостовой прошагали 30 тысяч человек.

ВТОРАЯ ЖЕНЩИНА: Да, здесь много людей. Люди защищают свои права, так что я могу сказать, что всё идёт в правильном направлении.

ВТОРОЙ МУЖЧИНА: Надеюсь, соберётся много людей, чтобы показать, что большинство французов не согласны. Число людей уже может повлиять на ситуацию.

По всей Франции на сегодняшний день было запланировано более 200 митингов. В том, числе в городах, где такие собрания не слишком привычны, например, в Вердене.

Тысяча человек вышла этим утром на улицу в этом городе, общее число жителей которого не больше 20 тысяч.

ЛЮДОВИК ЛЕРА, секретарь профсоюза UNSA в департаменте Мёз: Невиданное дело для Мёза! Точно вам говорю, такое впервые! Если правительство не отреагирует быстро и решительно, это будет продолжаться, это будет длиться долго и усилится.

Здесь беспрецедентная протестная активность, а для кого-то первый выход на акцию протеста.

КОРРЕСПОНДЕНТ: У вас есть привычка ходить на демонстрации?

ТРЕТЬЯ ЖЕНЩИНА: Это мой первый раз. И её, кстати, тоже. Я думаю, что никто не хочет работать до гробовой доски.

В Мелёне идёт подготовка. Четыре автобуса было арендовано профсоюзами, чтобы отправиться в Париж. Час в пути, чтобы присоединиться к столичному шествию. По всей стране сегодня бастует 38 процентов учителей — на 8 процентов меньше, чем в декабре 2019-го.

Дата выхода в эфир 19 января 2023 года.