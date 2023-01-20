 

“Как будто пьяная мама родила”: уродство Ахеджаковой напугало Новикову

20.01.2023, 8:00, Разное
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В 1976 году Клара Новикова поступила на работу в Москонцерт и с помощью администратора Павла Леонидова поселилась в Москве. Ввести в мир столичной богемы ее взялся Юрий Зерчанинов, который сделает карьеру как спортивный журналист и завотдела публицистики журнала “Юность”. Позже он станет вторым мужем Новиковой.

Первый поход в компании Юры врезался в память Клары отчетливо. Прошло уже полвека, а она до сих пор помнит тот день и лица. “Мы пришли в дом к известной московской театральной художнице Алле Коженковой (как художник-постановщик оформила свыше 400 драматических, оперных и балетных спектаклей, включая “Служанки” Романа Виктюка – Прим. ред.), которая жила в районе Нескучного сада, – рассказала Новикова. – Собравшимся в ее квартире меня представили как “подругу Юры” и “молодую артистку из Киева”.

Помимо Коженковой, за столом сидели Лия Ахеджакова и еще одна актриса, ставшая потом Народной. Их далекая от общепринятых стандартов красоты внешность напугала молодую тогда Новикову. “Я сказала: “Что ж за такие три уродские тетки сидят?! Я не привираю, они, действительно, все – не красавицы. Как будто одна пьяная мама их родила! Ну, такое было у меня впечатление” – вспоминала вдруг Клара Борисовна на творческом вечере в театре “Школа современной пьесы”,


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