 

В России найдено очередное пророчество давно умершей Ванги о судьбе Украины и России

20.01.2023, 8:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Болгарская пророчица Вангелия Гуштерова при жизни творила чудеса, а ее пророчества, которые сбылись уже после ее смерти, шокируют даже далеких от эзотерики людей. После кончины Ванги осталось много загадок и странностей, которые окутывали ее личность.

В современном мире, когда многое стало непредсказуемым, люди бросились искать ответы на волнующие вопросы в старых предсказаниях. Оказалось, что многие слова Ванги актуальны сейчас.

Бизнесмен Димитрий Гачев, который при жизни Ванги был ее близким другом, говорит, чт о пророчица никогда не называла точных дат, то есть ее слова можно воспринимать вне времени. По словам Гачева, многие современные авторы переврали слова Ванги, привязав их к тем или иным годам. Такого никогда не было.

Сейчас многим интересно узнать о судьбе Украины и России. Болгарская пророчица много говорила о нашей большой стране.

“Она про Украину вообще никогда не вспоминала. Про Россию — да, уверяла, что она воспрянет, все будет в порядке, что наступят трудные времена, но они вскоре пройдут без следа, что Болгария — душа, а Россия — тело”, – приводит слова Ванги ее приятель.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08.20 / От бронзеров до блесков для губ: Дженнифер Лопес запускает свой косметический бренд

11.06.22 / Мнение: Осторожно, мошенники

01.07.21 / В NASA обнаружили признаки жизни на крупнейшем спутнике Сатурна

03.04.21 / В Госдуму внесли законопроект о выборочном лишении граждан избирательных прав

28.06.20 / СССР и США: предсказания Йохана Галунга

17.07.22 / Летний чёс – Личное мнение

27.12.22 / “Мерзкий, продажный, подлый”: Рудковская плюнула в похожего на тряпку для унитаза негодяя Невзорова*

03.11.22 / В случае победы на выборах в Конгресс республиканцы пообещали сократить финансирование плана Даллеса

04.01.23 / Владельцам Apple Watch посоветовали отложить покупку до 2024 года

22.01.22 / Мнение: Про Веру и Науку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика