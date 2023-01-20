Тайна 2100-летней мумии из Китая

Китаянка из династия Хань умерла около 2100 лет назад, но ее невероятно хорошо сохранившаяся мумия сбила с толку весь научный мир.

Мумию, которой дали прозвище “Леди Дай”, теперь считают самой хорошо сохранившейся мумией из когда-либо обнаруженных в истории.

Ее кожа была мягкой, руки и ноги могли сгибаться, внутренние органы были целы, и у нее внутри все еще была жидкость. Кровь была в таком хорошем состоянии, что можно было без труда узнать ее группу (А), а волосы и ресницы находились в порядке и на своем месте.

Тело леди Дай было обнаружено случайно. В 1971 году военные рыли окопы на холме Мавандуй, недалеко от города Чанша, провинция Хунань, Китай, и копали довольно глубоко. По другой версии, там строители рыли котлован для бомбоубежища.

Так или иначе, никто не знал, что этот холм на самом деле являлся древним могильником-курганом, так что когда рабочие наткнулись на богатое захоронение, то были очень удивлены. И когда стало ясно, что это очень необычная находка, сюда созвали археологов.

Гробница оказалась настолько крупной, что раскопки длились почти год и археологи привлекли для помощи около 1500 добровольцев, в том числе местных школьников.

Как выяснилось, они обнаружили величественную древнюю гробницу жены Ли Чанга, наместника, который правил этой провинцией более 2 тысяч лет назад во время династии Хань. Звали его жену Синь Чжуй.

Женщина умерла в возрасте примерно 50 лет и ее похоронили под четырьмя плотными саркофагами, предварительно обернув тело в шелк. Считается, что именно это затруднило доступ к телу бактериям и процесс разложения был остановлен.

Однако не все так просто. Когда саркофаги вскрыли, тело Синь Чжуй плавало в некой желтоватой жидкости, которая на воздухе очень быстро потемнела, а потом испарилась. Позже в сохраненных образцах жидкости было обнаружено высокое содержание тяжёлых металлов, включая ртуть.

Считается, что антибактериальные свойства этой жидкости были одним из решающих факторов сохранности мумии. Жидкость была совершенно стерильной и, как было заявлено исследователями, она подавляла жизнедеятельность бактерий и грибков.

Когда тело Синь Чжуй вскрыли, то ее внутренние органы были настолько хорошо сохранены, “словно она умерла всего несколько недель назад”.

Подобные технологии сохранения трупов никогда ранее не встречались нигде в древних культурах, в том числе в Египте. Это было что-то совершенно новое, неожиданное и шокирующее.

При жизни Синь Чжуй страдала от множества заболеваний: высокое кровяное давление, закупорка артерий, камни в желчном пузыре, сахарный диабет, заболевание печени и неназванное повреждение сердца. Также у нее был избыточный вес, она весила около 120-140 кг при росте в 150-152 см. Считается, что она скончалась от сердечного приступа.

Все эти заболевания видимо были следствием того, что Синь Чжуй потребляла много нездоровой жирной пищи и мало двигалась. Она могла себе это позволить, будучи женой правителя.

Что удивительно, так это то, что кроме мумии Синь Чжуй нам почти неизвестно о существовании других мумий, сохраненных с помощью такой же технологии. Есть лишь сведения о том, что в Китае и в других местах время от времени находили похожие “влажные” мумии, но их сохранность была хуже, чем у Леди Дай и они были куда “моложе” ее по дате захоронения.

И конечно, если не принимать во внимание легенды вроде “Тисульской девушки из ларца”.

Может быть над телом “Леди Дай” поработал какой-то неизвестный гениальный мастер, или же мы просто пока еще не нашли других таких мумий, так как они тоже были запрятаны в очень скрытых могильниках.

Сейчас тело “леди Дай” хранится в музее провинции Хунань. Оно погружено в прозрачный контейнер и залито особой консервирующей жидкостью на основе формалина. Жидкость регулярно заменяют, так как со временем ее свойства ослабевают. Современные технологии пока отстают от рецепта древнего мастера.