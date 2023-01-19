 

“А за что любить?”: Полина Гагарина возненавидела Юлию Савичеву

19.01.2023, 22:10, Разное
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В 2003 году Полина Гагарина стала победительницей проекта “Фабрика звезд – 2”. Второе место досталось Елене Терлеевой, а третье – Елене Темниковой. Однако более популярной тогда стала Юлия Савичева, занявшая четвертое место. Именно она отправилась в следующем году представлять Россию на песенном конкурсе “Евровидение”.

Этот и другие европейские музыкальные фестивали стали новыми ступенями для Савичевой. В недавнем интервью Яне Чуриковой 35-летняя певица рассказала, что из-за этого Гагарина ее возненавидела. Мол, Полина была недовольна тем, что Максим Фадеев отправил на конкурсы “фабрикантку” из Кургана. “А за что [Гагариной] меня любить? По ее словам, меня продвигали, а ее не отравляли”, – приводит слова Юлии URA.RU.

Дело было в том, что Гагарина, по словам Савичевой, не подписала контракт после победы в “Фабрике звезд – 2”. Исполнительница хита “Высоко” отметила, что тогда вовсе не старалась превзойти Полину. Юлия якобы просто приняла предложение, которое поступило от Фадеева.

Благодаря недавнему интервью Юлии Савичевой вскрылась ненависть Полины Гагариной к ней. Пока остается лишь гадать, прокомментирует ли исполнительница хита “Спектакль окончен” слова коллеги или предпочтет их проигнорировать.


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