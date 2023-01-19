Нашла принца на корте: спортсменка и красавица королева Матильда празднует свое 50-летие

20 января празднует свое 50-летие Матильда – первая в истории Бельгии королева-консорт, родившаяся в этой стране. Их с королем Филиппом брак никак нельзя назвать династическим – до замужества девушка была логопедом в брюссельской клинике, а познакомились они во время игры в теннис. И все же первая дама королевства не так проста, и женитьбой на ней Филипп решил не только свои личные, но и бельгийские политические проблемы.

7 мая 2001 года принц Филипп и принцесса Матильда объявили о том, что в ноябре родится их первенец

Матильда Мария Кристина д’Удекем д’Акоз родилась 20 января 1973 года в Укеле в дворянской семье. Ее отец граф Патрик д’Удекем д’Акоз происходил из знатного фламандского рода, его отец и старший брат были баронами. А мать Анна Мария Коморовская была дочерью бежавшего из коммунистической Польши графа Леона Михала Коморовского и княжны Зофьи Сапеги. Кстати, по материнской линии королева Бельгии состоит в родстве с экс-президентом Польши Брониславом Коморовским. Среди ее знатных предков не только польские, но и литовские и русские дворяне. Говорят, что она – правнучка в 16-м колене Великого князя Московского Дмитрия Шемяки.

Матильда с тремя сестрами и братом провели детство в живописном замке Лосанж в провинции Люксембург. Тем не менее, семья жила скромно, и девушка, по ее собственному признанию, научилась экономить деньги. Она была воспитанной в католических традициях скромной барышней, вместе со своей бабушкой дважды в неделю ходила в церковь. Окончив школу в ближайшем городе Бастонь, Матильда переехала в Брюссель, где изучала современные языки в Институте Девы Благоверной, а затем выучилась на логопеда в Институте Марии Гапс. После этого путешествовала с друзьями, а в 1996 году открыла школу для детей с нарушениями речи. Тогда же она познакомилась на теннисном корте с бельгийским наследным принцем Филиппом, сыном правившего страной короля Альберта II и королевы Паолы.

У молодых людей сразу же начался бурный роман, который пара ухитрилась держать в секрете от журналистов целых три года. 14 августа 1997 года в семье Матильды произошла трагедия: в автокатастрофе погибли ее младшая 22-летняя сестра Мария-Аликс и бабушка княжна Зофья Сапега. Наследник престола присутствовал на похоронах и поддерживал любимую девушку. Уже тогда стало понятно, что у него серьезные намерения. А в сентябре 1999 года Матильда была представлена всему миру в качестве невесты принца Филиппа, герцога Брабантского и будущего короля.

Это произвело эффект разорвавшейся бомбы: никто не знал, кто она такая. Внимание общественности и СМИ обрушилось на нее в тот момент, когда она сдавала экзамены на получение научной степени по психологии в Лувенском Католическом Университете. Некоторые СМИ даже выступили с предположением, что помолвка – это пиар-ход королевской семьи, призванный сделать монархию популярнее. Однако Матильда с присущим ей изяществом быстро развеяла все сомнения. И очень скоро выяснилось, что она – идеальная кандидатка в королевы страны, долгое время разделенной по языковому и этническому признаку. Матильда свободно говорит на голландском, французском, английском и итальянском языках, родилась в Брюссельском столичном регионе, у нее фламандские корни и семейный замок во франкоязычной Валлонии. Кстати, еще во время объявления о помолвке стало понятно, что она будет современной принцессой. На фотографиях, которые опубликовали в СМИ, на будущей королеве был надет простой льняной брючный костюм.

Королева Бельгии Матильда и королева Нидерландов Максима

Понятно, что невесте принца пришлось бросить работу логопеда, но ее школа была в надежных руках ее сестры Элизабет. 29 октября 1999 года Матильда вместе с женихом навестила своих учеников, и они подарили ей сделанную ими модель класса. Когда жених с невестой уходили, кто-то из детей воскликнул: «Наша учительница будет королевой!» А спустя полтора месяца – 4 декабря 1999 года – влюбленные обвенчались в соборе св. Михаила и св. Гудулы в Брюсселе. Так Матильда стала первой принцессой, герцогиней Брабантской, а также будущей королевой-консортом бельгийского происхождения. На церемонию съехались представители королевских семей и высокопоставленные лица со всего мира.

Это была красивая зимняя свадьба, на которой мальчики-пажи и девушки-цветочницы были одеты не только празднично, но и тепло – в наряды из красного бархата. 39-летний сын короля Альберта II и королевы Паолы в своем мундире выглядел строго и элегантно. А Матильда блистала в сшитом на заказ ансамбле из белого шелкового платья и пальто с высоким воротником от Эдуарда Вермулена – любимого кутюрье ее свекрови. Длина шлейфа ее свадебного платья составляла 4,5 метра, и он идеально сочетался с фамильной фатой из тончайшего брюссельского кружева, которую уже 120 лет надевали на свадьбу невесты бельгийских королей. Кроме того, королева Паола передала невестке старинную бриллиантовую тиару, в которой она когда-то выходила замуж за короля Альберта. В 2001 году принцесса Матильда родила мужу дочь и наследницу престола Элизабет. В 2003 году у пары родился сын Габриэль, в 2005 году – Эммануэль, а в 2008 – дочь Элеонора.

Король Филипп, королева Матильда, принц Габриэль, принцесса Элизабет, принц Эммануэль и принцесса Элеонора на отдыхе в Вербье в 2018 году

Разумеется, о работе логопедом теперь не может быть речи. Жена принца посвятила себя благотворительности. 1 декабря 2000 года она основала «Фонд принцессы Матильды», который ежегодно награждает лучшие молодежные проекты, направленные на помощь молодым людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. На церемонии открытия фонда она сказала:



Прошел почти год с того дня, как я вышла замуж за принца Филиппа. За этот первый год я лучше узнала своего мужа, узнала больше об истории и институтах монархии, но больше всего я узнала, благодаря встречам с обычными людьми. Будучи логопедом, я научилась слушать и слышать людей, которым сложно говорить. А это значит, что я могу прислушиваться к тем, кто не слышен в нашем обществе.



В 2013 году король Альберт отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа. Так Матильда стала бельгийской королевой. Сегодня она не только является верной спутницей короля на всех важных мероприятиях и в зарубежных поездках. Помимо участия в различных благотворительных проектах, королева Матильда взяла на себя функции почетного председателя бельгийского отделения UNICEF, а также спецпредставителя европейского подразделения Всемирной Организации Здравоохранения по продвижению вакцинации. Ее хорошо знают в ООН, она частый гость на экономических форумах в Давосе. И при этом она пользуется безусловной любовью своего мужа и своего народа.