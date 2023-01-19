 

От Джейсона Стейтема до Хью Гранта: любимые актеры Гая Ричи

19.01.2023, 19:55, Разное
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В новой ленте Гай Ричи вернулся не только к любимому жанру — комедийному боевику, но и сразу к нескольким актерам, которые уже снимались в его картинах. Некоторые из них так вообще стали талисманами режиссера. О своей привычке раз от раза работать с одними и теми же артистами Гай Риччи говорит так:

Большая удача — найти людей, которые тебе нравятся, с которыми тебе легко. И если разок удалось, почему бы не повторить.

И вспоминая о съемках фильма “Операция ”Фортуна”: Искусство побеждать” режиссер добавляет:

Мы всей компанией отлично провели время в Турции. И, чем больше людей в команде ощущают, что они на одной волне, тем веселее будет весь процесс, тем проще работать. 

В титрах свежего блокбастера вы найдете с десяток фамилий, известных по прошлым картинам Ричи: Питер Фердинандо перешел в новый проект из фэнтези “Меч короля Артура”, Сэм Дуглас — из боевика “Большой куш”, а наша бывшая соотечественница Евгения Кузьмина — из “Джентльменов”. Но есть 5 артистов, с которыми у режиссера сложились особые отношения.

Джейсон Стейтем

У Джейсона Стейтема впечатляющая актерская карьера, и началась она в 1998 году с фильма “Карты, деньги, два ствола”. Гаю Ричи нужен был актер на роль уличного продавца, и так совпало, что именно этим ремеслом Стейтем занимался в молодости, параллельно делая первые шаги в модельном бизнесе. 

В то время я обычно снимал только рекламу, изредка брался за музыкальные клипы, – вспоминает Ричи. – Как раз на одной из рекламных съемок мы с Джейсоном познакомились, и я столкнулся с его невероятной способностью уговаривать людей. Это его качество и стало настоящей пробой для будущей роли.

В этом году их дружба и сотрудничество отметят четверть века. За это время в их совместную копилку попали и “Большой куш”, и “Револьвер”, и “Гнев человеческий”. 

Джейсон невероятно харизматичный мужчина, но в придачу он еще и дисциплинированный, собранный и уважительный артист. Но при всем этом, он умеет отстоять свою точку зрения, – объясняет Ричи столь тесное сотрудничество.

Эдди Марсан

У Эдди Марсана уже есть приглашение в один из следующих фильмов Гая Ричи, ведь это будет третья часть “Шерлока Холмса”, а без инспектора Лестрейда представить эту киновселенную невозможно. Режиссер высоко оценил тонкий комический дар Эдди, поэтому спустя годы предложил ему сыграть омерзительного главреда таблоида Daily Print в эксцентричных “Джентльменах”. А следом — тревожного офисного работника — начальника депо броневиков в боевике “Гнев человеческий”. 

В этом фильме полно альфа-самцов, которые бегают в бронежилетах и с оружием в руках, но чтобы история не была плоской, всегда нужен кто-то как Эдди Марсан, – объяснял режиссер.

Джош Хартнетт

Из “Гнева человеческого” в новый фильм Ричи перекочевал и Джош Хартнетт. Причем изначально в “Гневе” для Джоша не было вообще никакой роли, но Гай Ричи так хотел с ним поработать, что поменял сценарий по ходу съемок. 

В этом творческом процессе было что-то особенное, и, по мне, мы хорошо справились. И вот сразу, как закончили снимать “Гнев человеческий”, Гай спросил меня, не хочу ли я сняться в его следующем фильме. А я ответил — конечно, и мне было все равно, что это будет за фильм. Потому что я просто готов снова и снова с ним работать. И конечно, сам факт, что мне в итоге пришлось сыграть топового актера экшенов, — это такой приятный супербонус» – вспоминает Хартнетт после съемок в “Операция ”Фортуна”: Искусство побеждать”.

Этот супербонус, как говорит Ричи, достался актеру благодаря редкому среди голливудских небожителей умению посмеяться над собой, ведь его герой хоть и суперзвезда, но на самом деле глуповат и трусоват.  

Багзи Мэлоун

Вообще-то он один из самых известных грайм-исполнителей. Но Гай Ричи разглядел в рэпере актерский талант и пригласил его исполнить одну из эпизодических ролей в “Джентльменах”. Зачем? На этот вопрос у Ричи есть простой ответ: 

Всегда интересно, когда успешный человек выходит из зоны комфорта и пробует что-то новое.

Стинг, диджей Goldie, рэпер Post Malone — все они в разные годы засветились в картинах Гая. Незабываемые впечатления им были обеспечены. 

Безумие! Безумие каждый день! – вспоминает Багзи Мэлоун. – Он делает фильмы по-своему. Ты видишь художника, гения за работой. Он так спокоен в напряженные моменты. Даже не верится, что он режиссер. Ведь он так расслаблен. И спокойно, без нервов, делает так, чтобы все выполняли свою работу. В этом плане было интересно. Я всю дорогу получал удовольствие. 

А Ричи, в свою очередь, получал новых зрителей из числа поклонников музыканта.

Хью Грант

“Агенты А.Н.К.Л” и “Джентльмены” — в этих фильмах стиль играет не меньшее значение, чем сценарий. Для шпионского ретро-боевика Ричи нужен был именно Хью Грант с его британским английским, британским чувством юмора и безупречным британским вкусом. Для этого пришлось перекроить график работы так, чтобы Грант уложился в 20 съемочных дней, потому что больше в его плотном расписании просто не было. А еще, как вспоминает режиссер, нужно было убедить актера, что он — лучшая и единственная кандидатура на роль, и без него ничего не выйдет. Этот фокус потом пришлось провернуть еще дважды. 

Я не был уверен, что смогу осилить роль в “Джентльменах”, – говорит Хью Грант. – Но Гай предложил мне ее прямо в день моей свадьбы. Я был так ошеломлен, что согласился. 

В случае с фильмом “Операция ”Фортуна”: Искусство побеждать” Ричи действительно казалось, что без Гранта ничего не выйдет, ведь нужен был эталонный злодей с двойным дном.

А кто еще может выложиться на все сто и сделать зло обаятельным? – отмечает режиссер.


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