Когда обычный хвост надоел: 10 идей причесок с хвостиком для обладательниц волнистых волос

Хвостики стали популярной укладкой прежде всего потому, что делать их легко и быстро. Однако, как и большинство других простых причесок, хвосты могут выглядеть очень модно и просто великолепно. Для этого нужно лишь проявить фантазию и приложить немного усилий. Прически с хвостом зачатую выглядят не менее элегантно и привлекательно, чем, к примеру, пучки. При это делать такие укладки намного проще.

Хвостик сбоку

Такую укладку стилисты рекомендуют делать тем женщинам, которые хотят выглядеть моложе. Лучше всего эта укладка в 2023 г. подойдет обладательницам кудрявых волос. Тем женщинам, которые считают хвост сбоку несколько старомодным, стилисты рекомендуют дополнительно использовать большую заколку. Эту заколку стоит закрепить чуть выше резинки, удерживающей волосы.

Конский хвост-ананас для коротких и средних волос

Укладку в виде хвостика можно делать не только обладательницам длинных волос. Подойдет такая прическа и тем, у кого волосы короткие или имеют среднюю длину. В этом случае хвостик лучше закреплять повыше и в виде ананаса. Чтобы добиться такой укладки, нужно собрать все волосы на макушке, немного потянуть вперед и закрепить резинкой. Локоны в последующем укладываются как можно ближе к линии роста волос так, чтобы они падали на лоб, создавая объем.

Высокий хвост, уложенный набок

Считается, что такая укладка делает черты лица более четкими. Эта аккуратная прическа, по мнению стилистов, лучше всего подходит для офиса. В особенности красиво при этом высокий хвост сбоку смотрится на мелированных волосах.

Гламурный хвост

Классический конский хвост в этом году стилисты рекомендуют закреплять лаком очень сильной фиксации. Таким образом можно создать необыкновенно красивую гламурную укладку. Прежде чем пользоваться лаком, хвост нужно завить с помощью фена и плойки. Это придаст прическе больше объема.

Аксессуары

Если укладка в виде хвоста кажется вам слишком обыденной, прическу можно разнообразить с помощью аксессуаров. На самом хвосте в этом случае делают волны. Волосы же выше него украшают декоративными заколками. Такая прическа в особенности хорошо, по мнению стилистов, сочетается с праздничной и вечерней одеждой.

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Прическа с пробором

Волосы также можно расчесать очень гладко, разделив на прямой пробор, а затем собрать в хвост. Такая методика позволит создать очень элегантную прическу.

Хвост в такой укладке стилисты рекомендуют обязательно завивать. Такое решение создаст контраст между верхней и нижней частью и сделает прическу яркой и заметной. Для создания такого образа, помимо всего прочего, понадобятся гель и мусс. При желании по этой методике можно делать не только низкие хвосты, но и высокие.

Прическа два в одном

Очень модно в 2023 г. будет и объединять сразу две прически — косы и хвост – в одну. Для создания такой укладки волосы сначала заплетаются в тонкие косички. Затем из косичек собирается хвост. Такая прическа всегда получается красивой и при этом очень смелой. Единственным ее недостатком считается лишь то, что на укладку в данном случае придется тратить довольно-таки много времени.

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Волнистые волосы

Очень стильно будет также смотреться конский хвост собранный из очень слабо заплетенных кос. Волосы в этом случае будут смотреться волнистыми. В особенности красиво выглядят такие хвосты на мелированных или окрашенных в технике балаяж волосах.

Гладкий хвост

Гладкий хвост – классическая укладка, никогда не выходящая из моды. Разумеется, можно делать такую прическу и в 2023 году. Волосы в этом случае собираются в хвост, а затем разглаживаются утюжком.

Гламурная идея: ленточки

Очень мило и модно в текущем сезоне будут выглядеть и хвосты, завязанные ленточками. Ленты могут быть широкими и узкими. Их цвет, конечно же, нужно подбирать в соответствии с цветовой гаммой одежды.